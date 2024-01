Ferie: Wielkie granie. 9 stref i 50 stanowisk

Będzie też strefa wyścigowa i Gravitrax, czyli system modułowy do budowania torów. A dla tych, którzy od gier wolą klocki, stworzono strefę budowania i bloczki Maple i Carblocks.

Młodzieżowa przestrzeń Miejscówka zamieni się w Strefę Nintendo, w której będzie można m.in. wcielić się w rolę kultowego hydraulika Mario z gry Super Mario Bros. A do dyspozycji będą też takie tytuły jak Nintendo Switch Sports, Wonder WarioWare: Move It!, Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Wszystkie atrakcje będą dostępne od 29 stycznia do 10 lutego, w godzinach od 11 do 19 przed wejściem do sklepu IKEA.

9 lutego rozpoczną się także turnieje gamingowe z nagrodami.

