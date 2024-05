Festiwal Przyrody w Lublinie

Oto, co przygotowali organizatorzy:

17 maja, piątek

09:00-10:30 i 12:00-13:30 Edukacja przyrodnicza dla dzieci ze szkół podstawowych,

10:30-12:00 i 13:30-15:00 Warsztaty: jak obserwować, malować, fotografować przyrodę,

17:30-18:30 Koncert Multimedialny “Na strunach przyrody cz 1” - Dziecięce pasje,

19:45-21:00 Koncert Multimedialny “Na strunach przyrody cz 1” - Wadada i Baba w krzakach.

18 maja, sobota

Tego dnia w godzinach od 13:00 do 19:00 będą działać: Przyrodnicza strefa aktywności dla dzieci (gry i zabawy edukacyjne), namioty wystawiennicze instytucji i organizacji przyrodniczych, wystawy plenerowe i spotkania autorskie (przyrodniczy świat książki i filmu),

13:00-19:00 – Warsztaty przyrodnicze w Ogrodzie Saskim - o pełnych godzinach będzie można spotkać się z przyrodnikami, którzy podczas warsztatów pokażą nam min: barwy natury, jak obserwować ptaki, jak nakręcić film przyrodniczy, innowacje w ochronie przyrody, eksploracje przyrodnicze i rytmy przyrody,

12:30-15:40 i 15:50-20:00 – Opowieści i rozmowy z pasją - na naszej scenie pojawią znamienici goście, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, pokażą zdjęcia i filmy, a także odpowiedzą na Wasze pytania. Zaproszenie organizatorów przyjęli m.in.: Andrzej Kruszewicz - Jaki i czy pomagać zwierzętom, Adam Wajrak - Zycie na naszej planecie – rozmowa, Marcin Kostrzyński - Podpatrywanie i bliskie spotkania z dziką przyrodą, Fundacja Dla Przyrody - Wędrówki lubelskich żurawi, innowacje w ochronie przyrody, Grzegorz Grzywaczewski - Mokradła, bagna - po co nam bałagan w przyrodzie i inni.

19:45-21:00 – Koncert Multimedialny “Na strunach przyrody cz 2”“Cztery Pory Roku” Antoniego Vivaldiego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!