Festiwal „Scena w Budowie”

Już w czwartek (16 maja) na pl. Teatralnym w Lublinie odbędzie się otwarty plenerowy spektakl „Arcadia” (godz. 20:30), w wykonaniu aktorów Teatru KTO. Będzie to barwna opowieść o życiu i wszystkich jego etapach. Dzień później (17 maja) w Sali Operowej obejrzymy „Cztery dobre powody by rzucić wszystko w cholerę” w wykonaniu aktorów Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu (godz. 19:00). W sobotę (18 maja) kolejny spektakl. Tym razem będzie to jedna z najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena „Calineczka” (godz. 16:00). W niedzielę – wielki finał. Na początek wernisaż prac najciekawszych prac studentów polskich Akademii Sztuk Pięknych, których tematem przewodnim jest mityczna „Atena” (godz. 18-19), a chwilę później - uroczysta GALA WRĘCZENIA NAGRÓD „ZŁOTA KIESZEŃ”, podczas której poznamy tegorocznych laureatów festiwalowego konkursu. Bilety do nabycia w kasie CSK lub online.