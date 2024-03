FIREWIND i MASTERPLAN zagrają w Radio Lublin

Firewind to grecka formacja założona w 1998 roku przez wybitnego gitarzystę Gusa G., który później został gitarzystą Ozzy'ego Osbourne'a. Zespół zdobył uznanie na międzynarodowej scenie metalowej dzięki swojemu unikalnemu stylowi, który jest połączeniem melodyjnych i technicznych riffów gitarowych z metalową mocą. Firewind wydał 11 albumów studyjnych, z których każdy był świadectwem ich rozwoju i zdolności do tworzenia porywających hymnów metalowych. Ich teksty często sięgają do mitologii, historii i osobistych doświadczeń, tworząc głęboki i wielowymiarowy przekaz. 1 marca ukazała się najnowsza płyta „Stand United”, z którą zespół przyjedzie do Lublinie.

Masterplan to niemiecki zespół power metalowy, który powstał w 2001 r. Roland Grapow to ikona power metalowej gitary. W 1989 roku zastąpił Kaia Hansena w Helloween, z którymi nagrał takie płyty jak: "Pink Bubbles Go Ape", "Master of the Rings", "Better Than Raw" czy "The Dark Ride". Po odejściu z Helloween, Grapow i perkusista Uli Kusch założyli Masterplan. Szybko zdobyli sławę dzięki swojemu dynamicznemu i symfonicznemu podejściu do gatunku. Ich debiutancki album "Masterplan" z 2003 roku został przyjęty z entuzjazmem przez krytyków i fanów, ustanawiając ich jako jedną z czołowych postaci europejskiej sceny power metalowej. Teksty Masterplan często poruszają tematy walki, nadziei i przeznaczenia, a ich muzyka jest znana z bogatego brzmienia, potężnych refrenów i niezapomnianych melodii. Na ten rok zespół zapowiedział wydanie najnowszego albumu. Początek koncertu o godzinie 20.00.

Bilety dostępne na:

bilety24: https://www.bilety24.pl/.../1461-firewind-masterplan...

eBilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/hard-heavy/firewind

oraz jako bilety kolekcjonerskie na IndependentMusicMarket.com