Głośni jak miłość. Usmi i KAST w Kultowej Klubokawiarni

Zespół Usmi to dwóch…braci usmi, grających muzykę, którą – jak sami mówią – nazywają narcobeatem. Ich koncerty, to wybuchowa mieszanka wszystkiego co znacie: rocka, elektroniki, funku, popu, alternatywy a nawet rapu. Mieszanka wybuchowa. Obecnie zespół intensywnie pracuje w studio nad albumem „Generacja”, który ukaże się w tym roku.

Inny zespół, który wystąpi tego wieczora to KAST. Od 2016 roku niezmiennie opowiadają o przeżyciach i emocjach młodego pokolenia. Wierzą, że tworzenie piosenek to swoisty rodzaj zapisu czasu i chwil. – Nasza muzyka zmienia się i ewoluuje dokładnie tak samo jak my, jako ludzie - opowiadają. – Nie potrafimy do końca zaszufladkować swojej twórczości. Tworzymy dość eklektycznie. Poruszamy się w obszarze rocka alternatywnego, z dużą ilością brzmień syntezatorowych – dodają. W roku ubiegłym zostali finalistami słynnego festiwalu Fama w Świnoujściu, a ich singiel "Samolot do Raju" trafił na playlistę Spotify Fresh Finds. Początek o 20:00. Wstęp wolny.