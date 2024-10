Głośny spektakl o przemocy seksualnej „Na pierwszy rzut oka” w Teatrze Starym

Tessa jest adwokatką u progu wielkiej kariery. Nagle staje wobec dramatycznego wyboru, gdy sama trafia na salę sądową, w nieznanej sobie wcześniej roli świadka w swojej osobistej sprawie. Musi zdecydować, czy zaryzykuje wszystko, by przeciwstawić się bezdusznemu prawu i patriarchalnym układom. Grająca Tessę Jodie Comer dostała nagrodę Tony – teatralny odpowiednik Emmy, Grammy i Oscarów. Dla Marii Seweryn rola Tessy to pierwszy w jej karierze monodram, którą zobaczymy w Lublinie. Spektakl wyreżyserował Adam Sajnuk.

Spektakl będzie grany w najbliższą sobotę (26 października) dwukrotnie: o 16:00 i 20:00. Link do biletów znajduje się TUTAJ