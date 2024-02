Gorączka sobotniej nocy w Berecie

Avia Świdnik w piątek ogłosiła trzeci transfer, a w sobotę przegrała sparing w Stalowej Woli

Avia ma trzeciego, nowego zawodnika. Do ekipy ze Świdnika dołączył Mateusz Machała. W sobotę drużynę Łukasza Mierzejewskiego przegrała za to z drugoligową Stalą Stalowa Wola 1:5. Trzeba jednak od razu dodać, że do przerwy było 1:1, a „Stalówka” mocno poprawiła wynik po przerwie, kiedy goście posłali na boisko zmienników