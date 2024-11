Gruziński balet Aphkahazeti w Lublinie

Aphkahazeti to nie tylko zespół o blisko 100-letniej historii, to również narodowa legenda, która przetrwała próbę czasu, wojnę, a także trudne momenty przemian. Przez te wszystkie lata zespół zachował swój charakter, duszę i kolorystykę! Całość dopełniają artyści – orkiestra na żywo, chór oraz tancerze, którzy tworzą fascynujące show – Choreonicon – gdzie tradycyjne melodie Gruzji spotykają się z nowoczesnym brzmieniem i choreografią, które przenoszą publiczność do serca Gruzji. Koncert odbędzie się 21 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o godzinie 19:00.