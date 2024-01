Hardcore’owy wieczór w Kultowej Klubokawiarni

Serotonin Zero

Serotonin Zero to metalowo/hardcore'owy zespół powstały w Warszawie w 2018 roku. Członkowie grali wcześniej w takich kapelach jak: Bagna, Monday Suicide, Jars, Corner Room, NDPanda, Wolftrap13 i innych. Muzycznie Serotonin Zero to połączenie dark hardcoru z wpływami neocrustu i black metalu. W roku ubiegłym wydali płytę „Broken Worlds”, która wywołała niemałe zamieszanie na scenie niezależnej. Dostarczając 18 minut konkretnego łojenia.



Bliss

Bliss to hardcorowy zespół z Lublina, w skład którego wchodzą byli członkowie takich zespołów jak Antichrist, The Bold & The Beautiful, Juliette i Dom Zły. Zespół istnieje już prawie 3 lata. W tym czasie przeszedł kilka zmian i dość traumatycznych wydarzeń. Ich muzyczne inspiracje obejmują wszystko to, co pochodzi z Ebullition Records, Dischord Records, Revelation Records, New Age Records i wczesnych Victory Records, żeby wymienić tylko kilka. Naturą zespołu jest eksploracja i eksperymentowanie z wszelkimi dźwiękami. Nie ograniczają się do żadnego konkretnego gatunku. Teksty oscylują wokół tematów kryzysu egzystencjalnego i mroczniejszej strony ludzkiej natury. Są dość liryczne, ale mają też w sobie to zapadające w pamięć poczucie nieuniknionego końca.



Life Scars

Zespół powstał na początku 2008 roku. Od samego początku siłą napędową zespołu jest sentyment do starych zespołów sceny punkowej, w których ważniejsza od rzeczywistych umiejętności była chęć grania, przekazywanie pewnych myśli i spędzanie czasu z przyjaciółmi. Wpadające w ucho melodie, genialne refreny – to ich znak rozpoznawczy. W 2023 r. wydali trzeci album „Pęknięte Serca”. Jest to zbiór dziewięciu szybkich i melodyjnych punkowych utworów o bardzo poważnym przesłaniu. Można się wiele dowiedzieć, jak wygląda życie w Polsce, skąd pochodzi zespół.

Początek koncertu o 19:00. Bilety w cenie 40zł do nabycia na bramce.