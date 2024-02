Hołd dla „Ryśka”. Sebastian Riedel w CSK

W 1994 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, Ryszard Riedel wraz z zespołem Dżem bierze udział w swojej ostatniej - jak się okazało - sesji nagraniowej. Rejestruje swój głos do kilkunastu kompozycji, swoistego „The best of”, który jeszcze tego samego roku ukazał się na albumach: „Akustycznie” i „Akustycznie – suplement”. Legendarny wokalista nie doczekał wydania tych płyt ani koncertów promujących album. Po trzech dekadach to zadanie wykona – Sebastian Riedel.

W czasie koncertu zostanie odegrany w całości album „Akustycznie” oraz wybrane kompozycje z drugiego krążka. W programie znajduje się więc cały szereg Dżemowych klasyków: „Whisky”, „Czerwony jak cegła”, „List do M.”, „Sen o Victorii”, „Naiwne pytania”, „Autsajder”, ale i te rzadziej wykonywane na żywo: „Cała w trawie”, „Słodka”, „Niewinni”, „Paw” czy „Detox”. Nie zabraknie piosenek dedykowanych swojemu Ojcu: „Kiedy znowu”, czy „Głos ma dobro, nie zło”. Całość została zaaranżowana na instrumenty akustyczne. Dwugodzinnym koncertom towarzyszy wystawa pamiątek związanych z Ryszardem Riedlem – rękopisów, strojów, zdjęć, nagród, osobistych przedmiotów, a także przedstawienie dorobku artystycznego Artysty, w tym nieprezentowanych do tej pory multimediów.

SEBASTIAN RIEDEL jest uznanym wokalistą i gitarzystą.. Od wielu lat stoi na czele zespołu Cree, ale od tego roku dołączył do Dżemu, jako wokalista zastępując Macieja Balcara. Nagrywał i występował również z Perfectem i SBB. Stawał na jednej scenie z Martyną Jakubowicz, Wojciechem Waglewskim, Dariuszem Kozakiewiczem, Józefem Skrzekiem, Markiem Raduli, a także z legendarnym bluesmanem Taj Mahalem czy Doylem Bramhallem II (Eric Clapton, Sheryl Crow, Arc Angels). Wydał siedem albumów z CREE i trzy albumy solowe, które zyskały znakomite recenzje i uznanie wśród fanów.

Koncert rozpocznie się o godzinie 19.00. Bilety do nabycia pod linkiem:

https://bilety.spotkaniakultur.com/termin.html?y=2024&m=3