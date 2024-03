„I zawsze zwycięstwo musiało ich być...”. Historyczne widowisko

Program widowiska to artystyczno-dokumentalna opowieść o życiu i szlaku bojowym tytułowego bohatera, legendarnego polskiego dowódcy, w szczególności na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. To zarazem widowisko o losach niepodległościowego, a potem antykomunistycznego podziemia, w okupowanej przez Niemców i Sowietów Polsce. Hieronim Dekutowski po niemieckiej i rosyjskiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. przedarł się do Polskich Sił Zbrojnych we Francji, zaś po jej klęsce – do Wielkiej Brytanii. Jako jeden z elitarnych Cichociemnych – został zrzucony do okupowanej Polski w nocy z 16 na 17 września 1943 r., gdzie rozpoczął służbę w AK. W jej strukturach stworzył najliczniejszy na Lubelszczyźnie oddział partyzancki typu lotnego, toczący zwycięskie boje zarówno z Niemcami, jak i później z Sowietami. Widowisko to historia dramatycznych życiowych wyborów czasu wojny, nierównej walki z okupantami oraz szczególnej więzi z podkomendnymi, z których część podzieliła się swoimi wspomnieniami o majorze Dekutowskim (w trakcie widowiska zobaczymy wybrane fragmenty filmu pt. Zapora w reż. Konrada Starczewskiego). Wystąpi zespół wokalno-aktorski Sonanto. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem zapora@sonanto.pl lub odebrać w siedzibie Caritas, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2.