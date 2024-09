Imprezowa petarda w stylu lat 50 i 60 – Rock’n’Rollowe Pożegnanie lata

Już w najbliższą sobotę (21 września) w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie odbędzie się szalona prywatka, podczas której do wspólnej zabawy zaproszą: znakomity duet Paweł Błędowski & Łukasz Jemioła oraz zespół Backbeat i goście. Jeśli komuś mało pląsów, to po koncercie na taneczne mixy w stylu retro zaprasza DJ Paat z kolektywu Let’s Twist Again. Imprezę poprowadzą: Sylwia Lasok aka Marylin Monroe i Łukasz Borkowski aka Elvis Presley. Nie może Was tam zabraknąć! Początek o godzinie 20:00. Bilety: 40 zł normalny, 30 zł ulgowy. Uwaga - osoby w stylizacjach à la lata ‘50 i ‘60 - bilet ulgowy.