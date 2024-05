Imprezy klubowe w Lublinie – 1-5 maja

EL CUBANO:

PIĄTEK (3 maja) – Viernes la Gozadera

Tego wieczoru będzie okazja pobujać bioderkami w rytm kubańskich dźwięków.

Start o 22:00. DO 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po godzinie 22:30 wejście za 20 zł.



SOBOTA (4 maja) – We love reggaeton

Najgorętsza majóweczka sezonu! Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana?

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (3 maja) – Majóweczka mode on

Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki, energetycznych ludzi i niepowtarzalnej atmosfery tylko dla Was!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (4 maja) – Weekend calling

Zapraszamy Was na kolejną wyjątkową noc w Helium. Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (3 maja) – Majówka w Berecie

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na najgorętszą majówkę w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (4 maja) – Sobotnia prywatka

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana?

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (3 maja) – Majówka w Pięknej

W każdy piątek Pszczoła łączy lata 90 i 2000, Tiesto z Britney Spears, szlagiery, miksy, wiksy, house, pop i hula hop. Impreza z muzyką, którą znacie - zagra dj Witkowski.

Start o 22:00. Wejście free dla pań do północy. Pozostali free do 23 a potem 25/30 zł.



SOBOTA (4 maja) – TańczyMy w najlepszy czas

Witajcie i wpadajcie do pszczelej bajki. Parkiet do rana rozpędza Witkowski.

Start 22:00. Wejście free do 22.30. Potem – 25/30- pln.



SERCE



CZWARTEK (2 maja), PIĄTEK (3 maja), SOBOTA (4 maja) – Befory, aftery, bangery

Nie przegapcie tej wyjątkowej imprezy, która wprowadzi was w niesamowitą atmosferę muzyki i tańca wybijając imprezowy rytm życia miasta!

START: 22:00. Lista FB do 23:00 wejście free. Wejściówka 20 zł. UWAGA - Z biletami po Lublinaliach wejście free przez całą noc!



KLUB 30

PIĄTEK (3 maja) – Majówka przy Peowiaków 6

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (4 maja) – Majówka przy Peowiaków 6. Dzień drugi

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę! Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie sobotni wieczór razem.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

Majówka w Ostro (30 kwietnia – 5 maj)

Klubokawiarnia Ostro przygotowała dla Was imprezkę- trwającą cały tydzień.

Wstęp free!! Start o 21:00



DOM KULTURY



CZWARTEK (2 maja) – Ziom w Dom

Zapraszamy na czwartkowe spotkanie członków nieformalnej grupy przyjaciół ZIOM W DOM.

Start 22:00. Lista FB Free do 23:00. Później 25 zł / Panie gratis całą noc



PIĄTEK (3 maja) – Szybki szpont

Koncertowa ekipa Kiza wbija do Lublina na szybki szpont. 𝗠𝗜𝗞𝗜𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗘𝗠𝗬 to wieloletni DJ i hype man KIZO, który w ciągu ostatnich lat razem z nim przemierzył Polskę wzdłuż i wszerz.

𝗕𝗔𝗥𝗧.𝗦𝗭𝗔𝗗𝗞𝗢𝗪𝗦𝗞𝗶 zadba, żebyście wiedzieli, kiedy skakać, kiedy podnieść łapy w górę, a kiedy głośniej zaśpiewać refren. Imprezowy duet wspierany przez naszych muzycznych przyjaciół i kolegów rusza w Polskę!

Start 22:00. Lista FB za darmo do 23:00. Później 30 zł



SOBOTA (4 maja) – Candy shop

Cofniecie się kilka lat wstecz. Z głośników popłynie RNB, house, rapsy i konkretny pop!

Start 22:00. Lista FB free do 23:00. Później 30 zł



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (3 maja) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (4 maja) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.