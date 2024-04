Imprezy klubowe w Lublinie – 12-13 kwietnia

EL CUBANO:

PIĄTEK (12 kwietnia) – Viernes de Fiesta

Gorące Kubańskie noce w samym centrum Lublina. Przyjdźcie potupać nóżką, a nie pożałujecie.

Start o 22:00. DO 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po godzinie 22:30 wejście za 20 zł.



SOBOTA (13 kwietnia) – Cuban Vibes

Tego wieczoru będzie okazja pokręcić tyłeczkiem do muzyki prosto z najgorętszej wyspy, jaką jest Kuba!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (12 kwietnia) – Party Like 2000’s

Wbijajcie na niezapomnianą imprezę w stylu R&B z lat 2000! To będzie prawdziwe odegranie wspomnień, gdy Beyoncé, Usher, Destiny's Child i inni rządzili listami przebojów!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (13 kwietnia) – Welcome To The Circus

W klubie szykuje się niezły cyrk! Po raz kolejny szykujcie się na totalnie odjechaną noc…Cyrk w specjalnym wydaniu, jedyna taka impreza, której nie możecie przeoczyć.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (12 kwietnia) – Daj mi tę noc

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa. Wpadajcie do Beretu na piątkowy melanż, to zdecydowanie najlepsza opcja na rozpoczęcie weekendu!. Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (13 kwietnia) – Beret na żywo. Wystąpi Louder

Szykuje się impreza z muzyką na żywo. Czekają na Was utalentowani artyści, którzy zrobią niezły młyn, a przy tym nie pozwolą Wam się nudzić – Kamila Witek oraz Paweł Pawlak.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (12 kwietnia) – Wszystko się może zdarzyć!

Wszystko się może zdarzyć, bo Pszczoła pełna marzeń... W każdy piątek łączą lata 90 i 2000. Impreza z muzyką, którą zagra dj Witkowski.

Start o 22:00. Wejście free dla pań do północy. Pozostali free do 23:00. Później 25/30 zł.



SOBOTA (13 kwietnia) – Trzynastego wszystko zdarzyć się może

Witajcie i wpadajcie do pszczelej bajki. W muzyczno-taneczny trans wprowadzi Was Grejtu.

Start 22:00 Wejście free do 23:00. Potem 25/30 zł.



SERCE



PIĄTEK (12 kwietnia) – Fluo Party

Przyjdźcie na niezapomnianą FluoParty! Zanurzcie się w królestwie kolorów i świateł, gdzie wolność tańca spotyka się z ekscytacją zajętego życia. To niezwykła okazja, by zaszaleć na parkiecie wraz z opaskami, które odzwierciedlą twoją obecną dyspozycję – czy to wolny duch, czy pełen energii zajęty tryb życia.

Start: 22:00. Bilety: studenci UP do 23:00 - 10 PLN, po 23:00 i reszta świata - 20 PLN.



SOBOTA (13 kwietnia) – Disco ponad wszystko! Koncert Defis

Zapraszamy na niezwykły wieczór pełen świetnej muzyki na koncercie DEFIS! Poczujcie niepowtarzalną atmosferę tanecznych rytmów. Przygotujcie się na ekscytujące przeboje, niezapomniane wspomnienia i wiele świetnej zabawy.

Start 21:00. Bilety: 21:00-22:00 – 20 zł. Po 22:00 – 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (12 kwietnia) – Piątek, piąteczek, piątunio

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp: 20 PLN całą noc



SOBOTA (13 kwietnia) – 30 Celebrities: Komodo + Thomas Sykes

Klub30 Lublin rozpoczyna nowy cykl imprez 30 CELEBRITIES z największymi gwiazdami z Polski i świata! Tym razem na scenie CLUB SOUNDS zaprezentuje się formacja Komodo oraz brytyjsko-irlandzki wokalista Thomas Sykes.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (12 kwietnia) – Big city beats

Przed nami piątek ,za djką stanie Django! Dużo fajnej muzyki.

Start: 21:00 Wjazd – free.



SOBOTA (13 kwietnia) – Ostro disco

W każdą sobotę OSTRO tańczy! Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor, gdzie możecie się bawić do samego rana.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.



UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (12 kwietnia) – Unicorn rap gra

Wpadajcie na imprezę z najlepszą rapową selekcją. Playlista do posłuchania i do potupania.

Start: 21:00. Wejście – free.



SOBOTA (13 kwietnia) – Azteca II – Trible Temple

Przygotujcie się na noc pełną downtempowych i housowych rytmów, nieziemskich basów oraz tribalowych wibracji nadawanych wprost z azteckiej dżungli! Czekają na Was DJ sety, etniczna muzyka grana na żywo, pokaz tańca orientalnego i ledshow!

Start: 20:00. Wjazd: do 22:00 – 30 zł. Od 22:00 – 40 zł.



DOM KULTURY



PIĄTEK (12 kwietnia) – Vike @ Lublin Dom Kultury

Już 12.04 - @bigvkie wraca do Lublina! Po wydaniu serii najnowszych singli oraz oczekując na nadchodzący album zapewni wam niezapomniane show w Lublinie.

Start o 18:00. Bilety: TIXYAPP.COM.



SOBOTA (13 kwietnia) – Candy Shop – 2000”s Party

RNB, house, rapsy i konkretny pop! Prezentują: 𝗗𝗝𝗡 & 𝗚𝗔𝗙𝗢 // 𝗜𝗜 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶 & 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗲𝗸.

Start o 22:00. Lista FB do 23:00 free. Po 23:00 – 30 zł



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (12 kwietnia) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (13 kwietnia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.