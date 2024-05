Imprezy klubowe w Lublinie – 17-18 maja

EL CUBANO:

PIĄTEK (17 maja) – Shaky shaky

Tego wieczoru będzie okazja pobujać bioderkami w rytm kubańskich dźwięków.

Start o 22:00. DO 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po godzinie 22:30 wejście za 20 zł.



SOBOTA (18 maja) – Gretings from Havana

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana?

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (17 maja) – We love 2000’s

Czy tęsknicie za czasami, gdy telewizor grał hity MTV, a na ulicach królowały baggy jeansy i crop topy? Przygotujcie się na powrót do złotych lat 2000!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (18 maja) – Cheers to the freaky weekend

Jak tym razem spędzicie sobotni wieczór? Jeśli nie macie planów, to wpadajcie na kolejną wyjątkową noc w Helium. Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (17 maja) – Piątek weekendu początek

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na najbardziej energetyczne i pełne życia wydarzenie: LETNIE PIOSENKI!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (18 maja) – Wszystko czego dziś chcę!

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (17 maja) – Gorączka piątkowej nocy

Co na Was czeka? Na tarasie pełny chill, najlepsze numery - od lat 80 do totalnych nowości, a przez całą noc muza i taniec w klimacie latino!.

Start o 21:00. Wejście free do 22:00. Później 25/30 zł.



SOBOTA (18 maja) – Impreza na dachu miasta

Wreszcie jest ciepło! A w Pszczole muzyka, widok z tarasu i pełny luzzz! Zagra Witkowski, który rozkręci imprezę do do wschodu słońca.

Start 22:00. Wejście free do 22.30. Potem – 25/30- pln.



PRZYSTAŃ NA DACHU



SOBOTA (18 maja) – Wielkie otwarcie!

W Lublinie powstała nowa miejscówka w samym centrum miasta - Przystań #nadachu! Będzie bardzo zielono i klimatycznie, z miejscem do rozmawiania i dłuuugiego imprezowania! Będzie to miejsce na luzie, bez spinki. O najlepszy melanż zadbają: MUSIC... info soon & T-Bull Sax.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł. Gdzie? Budynek BIGMAR przy ul. Zesłańców Sybiru w Lublinie.



SERCE



PIĄTEK (17 maja) – Oficjalne afterparty – Kulturalia 2024

W weekend startują Kulturalia 2024, a po koncertach SERCE zaprasza na oficjalne afterparty.

START: 22:00. Do 24:00 - wjazd free. Po 24:00 - 20 zł.



SOBOTA (18 maja) – Afterparty – Kulturalia 2024

Czas na sobotę, czas na imprezę z przyjaciółmi od… Serca.

START: 22:00. Do 24:00 - wjazd free. Po 24:00 - 20 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (17 maja) – Piątek, piąteczek, piątunio. Band 30+ Live

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (18 maja) – 30 Celebrities: Dhany & Benassi Bros.

Tym razem na naszej scenie CLUB SOUNDS zaprezentuje się BENASSI BROS feat. DHANY!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 50 zł.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (17 maja) – Ibiza calling

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Najgorętsze hity prosto z Ibizy zagra Alan White.

Wstęp free!! Start o 21:00



SOBOTA (18 maja) – Ostra sobota

W sobotę bawicie się do rana! Skipek zapewnia, że ta noc stanie się legendarna.

Wstęp free!! Start o 21:00.



PLENER



SOBOTA (18 maja) – Dla mnie masz stajla! Polskie hity całą noc.

Po polsku całą noc! Taka balanga tylko w pod chmurką, w Plenerze! Zagrają: 𝑹𝒚𝒄𝒂𝒌 & 𝑲𝒊𝒂𝒏𝒐

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



DOM KULTURY



PIĄTEK (17 maja) – Candy Shop – 2000’s Party

DK zaprasza na szaloną imprezę. RNB, house, rapsy i konkretny pop!

Start 22:00. Lista FB za darmo do 23:00. Później 30 zł



SOBOTA (18 maja) – Show me love – 90’s & 2000’s classics

Klasyki parkietów lat 90 i 2000 zaprezentuje: Berry.

Start 22:00. Lista FB free do 23:00. Później 30 zł



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (17 maja) i SOBOTA (18 maja) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może.

Początek o 22.00. Wstęp FREE