Imprezy klubowe w Lublinie – 19-20 kwietnia

EL CUBANO:

PIĄTEK (19 kwietnia) – Shaky shaky

Gorące Kubańskie noce w samym centrum Lublina. Przyjdźcie potupać nóżką, a nie pożałujecie.

Start o 22:00. DO 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po godzinie 22:30 wejście za 20 zł.



SOBOTA (20 kwietnia) – Livin la vida loca

Tego wieczoru będzie okazja pokręcić tyłeczkiem do muzyki prosto z najgorętszej wyspy, jaką jest Kuba!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (19 kwietnia) – Projekt X

Wraca do Was z legendarna impreza, najgrubszy melanż w mieście - PROJECT X! Popcorn, beer pong, piękne dziewczyny i krasnal 😊 Mega domówka, której nie możecie przegapić.

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (20 kwietnia) – Silesia beats 2024

Już w najbliższą sobotę będziecie mieć niepowtarzalną okazję aby zdobyć zaproszenia na festiwal SILESIA BEATS który odbędzie się w PreZero Arena Gliwice już 25 maja! Jeśli chcecie zdobyć zaproszenie na to wydarzenie to wpadajcie w sobotę do Helium Club. Goście specjalni SANDPOKERS, ORQUELL oraz rezydent MYORS nie pozwolą Wam się nudzić!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (19 kwietnia) – Rock & Beret

Beret zaprasza na rockową imprezę w klimacie lat 80's! T.Love, Elektryczne Gitary, Kazik i Kult, Lady Pank itd – tak pokrótce można streścić listę rockowych zespołów , jakimi raczyła nas muzyka lat 80.

Wbijajcie na imprezę wskrzeszającą ten niezwykle bogaty w rockowe brzmienia okres!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (20 kwietnia) – Polskie przeboje

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wydarzenie, które przeniesie Was w świat polskiej muzyki.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (19 kwietnia) – Bachata Night!

To już jutro! Impreza w klimacie latino z pomocą szkoły tańca Bonito. A od 23 rozpocznie się klasyczna impreza, przeplatana gorącymi rytmami, rumem, tańcem i radością.

Start o 21:00. Wejście free do 22:00. Później 25/30 zł.



SOBOTA (20 kwietnia) – Dyskoteka gra

Witajcie i wpadajcie do pszczelej bajki. Beztroska dyskoteka jak za dawnych czasów.

Start 22:00 Wejście free do 22:30. Potem 25/30 zł.



SERCE



PIĄTEK (19 kwietnia) – Before Juwenalia 2024

10 i 11 maja odbędą się tradycyjne Juwenalia. A już jutro Serce zaprasza na najgrubszy before przed Juwenaliami!.

Start: 22:00. Do 23:00 wejście za free. Po 23:00 – 20 zł.



SOBOTA (20 kwietnia) – Disco ponad wszystko! Koncert: Piękni i Młodzi

Zapraszamy na niezwykły wieczór pełen muzyki na koncercie PIĘKNI I MŁODZI! Po koncercie impreza DISCO PONAD WSZYSTKO. Przygotujcie się na ekscytujące przeboje, niezapomniane wspomnienia i wiele świetnej zabawy.

Start 21:00. Bilety: 21:00-22:00 – 20 zł. Po 22:00 – 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (19 kwietnia) – Piątek, tygodnia koniec i początek

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (20 kwietnia) – Agnieszka Matusik Violin Live Act

Klub30 Lublin rozpoczyna nowy cykl imprez 30 CELEBRITIES z największymi gwiazdami z Polski i świata! Tym razem na scenie CLUB SOUNDS zaprezentuje się formacja Komodo oraz brytyjsko-irlandzki wokalista Thomas Sykes.

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (19 kwietnia) – Sweet RnB

Stare dobre R&B w starym dobrym Ostro.

Start: 21:00 Wjazd – free.



SOBOTA (20 kwietnia) – Ibiza calling

W sobotni wieczór przeniesiecie się w najbardziej imprezowe miejsce świata! Najgorętsze hity prosto z Ibizy zagra Alan White.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.



UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (19 kwietnia) – Pink Party

W piątek zakładacie różowe outfity i wpadacie na najbardziej kolorową imprezę w mieście.

Start: 21:00. Wejście – free.



SOBOTA (20 kwietnia) – Fluo Party

Impreza.pl postanowiła przejąć parkiet i zadbać o dobry sobotni wieczór. Ubierajcie ładny outficik najlepiej biały lub jaskrawy pod UV i do zoba w Unicornie!

Start: 20:00. Bilet od 22:00 – 30 zł.



DOM KULTURY

PIĄTEK (19 kwietnia) – Yung Adisz

One UP we współpracy z BIG idea organizują serię 8 występów Yung Adisza! Adisz przybywa z dla Was z repertuarem ikonicznych utworów, które stworzył na przestrzeni lat.

Start o 18.00. Bilety na tixyapp.com



PIĄTEK (19 kwietnia) – Bo jak nie my to kto. Polskie hity całą noc

Od Krawczyka do Podsiadło, Od Maryli do Reni Jusis, Od Kalibra do Bedoesa, wszystko co dobre w Polskiej muzyce całą noc w DK

Start o 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free, po 23:00 – 30 zł.



SOBOTA (20 kwietnia) – Tomasz Makowiecki

Tomasz Makowiecki zaprasza na „Bailando” w Polsce. Jego nowy album będziecie mogli usłyszeć na żywo w już w sobotę.

Start o 19:00. Bilety: https://goout.net/pl/bilety/tomasz-makowiecki-bailando/espw/



SOBOTA (20 kwietnia) – Sweet dreams x The 80’s Party

Od Jacksona, przez Madonnę aż po RUN DMC & Kombi! I tak dla Was zagramy – zapowiadają organizatorzy.

Start o 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free, po 23:00 – 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (19 kwietnia) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (20 kwietnia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarz