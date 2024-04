Imprezy klubowe w Lublinie – 26-27 kwietnia

EL CUBANO:

PIĄTEK (26 kwietnia) – We love reggaeton

Tego wieczoru będzie okazja pobujać bioderkami w rytmie reggae.

Start o 22:00. DO 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po godzinie 22:30 wejście za 20 zł.



SOBOTA (27 kwietnia) – Represent Cuba

Gorące Kubańskie noce w samym centrum Lublina! Tutaj poczujesz klimat rozrywkowej Hawany.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (26 kwietnia) – Party like its Y2K

Czy tęsknicie za czasami, gdy rządziło MTV, a na ulicach królowały baggy jeansy i crop topy? Przygotujcie się na powrót do złotych lat 2000!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (27 kwietnia) – Fresh vibes

Zapraszamy Was na kolejną wyjątkową noc w Helium. Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (26 kwietnia) – Piąteczek w Berecie

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (27 kwietnia) – Wszystko czego dziś chcę

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wydarzenie, które przeniesie Was w świat polskiej muzyki.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (26 kwietnia) – Wszystko się może zdarzyć

W każdy piątek Pszczoła łączy lata 90 i 2000, Tiesto z Britney Spears, szlagiery, miksy, wiksy, house, pop i hula hop. Impreza z muzyką, którą znacie - zagra dj Witkowski.

Start o 22:00. Wejście free dla pań do północy. Pozostali free do 23 a potem 25/30 zł.



SOBOTA (27 kwietnia) – Dzisiaj cię znajdę

Witajcie i wpadajcie do pszczelej bajki. "Dzisiaj Cię znajdę" to wasz ulubiony cykl. Generalnie chodzi o to, żebyście szukali na parkiecie, kanapach, barze i na tarasie. Znajdziecie na pewno to, co szukacie, a Dj Paul też będzie szukał i zagra najlepsze hity ostatnich lat.

Start 22:00. Wejście free do 22.30. Od 22:00 - 25 pln. Po 23.00 – 30- pln.



SERCE



SOBOTA (27 kwietnia) – Disco ponad wszystko! Koncert: Xtazy

Zapraszamy na najgorętsze wydarzenie tego sezonu - koncert EXTAZY! Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną energii i świetnej muzyki.

Start 21:00. Bilety: 21:00-22:00 – 20 zł. Po 22:00 – 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (26 kwietnia) – Wszędzie dobrze, ale w 30 najlepiej

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (27 kwietnia) – Saturday Night Fever

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (26 kwietnia) – Club sounds

Przed Wami klubowe brzmienia w OSTRO! Za djką stanie Fakto.

Start: 21:00 Wjazd – free.



SOBOTA (27 kwietnia) – Saturday Night

W każdą sobotę OSTRO tańczy! Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor i zabawa do samego rana.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.



UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (26 kwietnia) – Czilera utopia

Majówka zbliża się wielkimi krokami. Ale żeby dobrze się w nią wczuć zaczynamy przygotowania do niej już od tego weekendu. Wpadajcie poczuć czym jest CZILERA UTOPIA!.

Start: 21:00. Wejście – free.



DOM KULTURY

PIĄTEK (26 kwietnia) – 12 urodziny Domu Kultury z internaziomalami

Na urodziny wpadną zaprzyjaźnieni z Domem Kultury członkowie niezwykle rozrywkowej ekipy Żabsona. Spodziewajmy się wyjątkowych rapowo-trapowych setów, remixów od Mattza & Andy'ego (sprawdzajcie ich TIK-TOKI!) & super RNB od Tycjany!.

Start 22:00 / lista FB wejście 15 zł do 23:00 / 30/40 zł



SOBOTA (27 kwietnia) – Wielka dyskoteka na 12 urodziny

Wielka urodzinowa dyskoteka na dwóch parkietach. Zagrają m.in.: Alan White, Kiano, Dziewczyn, Raglim, Dudi, Zuza, Wyso i inni.

Start 22:00 / lista FB 10 zł do 23 / 30/40 zł /



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (26 kwietnia) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (27 kwietnia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.