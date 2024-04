Imprezy klubowe w Lublinie. Weekend 5-6 kwietnia

EL CUBANO:

PIĄTEK (5 kwietnia) – Viernes la Gozadera

Gorące Kubańskie noce w samym centrum Lublina. Przyjdźcie potupać nóżką, a nie pożałujecie.

DO 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po godzinie 22:30 wejście za 20 zł.



SOBOTA (6 kwietnia) – Reggaeton Night

Tego wieczoru będzie okazja pokręcić tyłeczkiem do muzyki reggae! Zadbają o to: Tofifi i Mr Czekolada!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 - wejście free. Po 22:30 - 20 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (5 kwietnia) – Pink Party

W piąteczek, załoga Helium Club zabierze Was do najsłodszej krainy rozkoszy! Jak sama nazwa mówi będzie różowo, słodko, przepysznie i kolorowo.

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (6 kwietnia) – Weekend Mode On

Jakie macie pomysły na rozkręcenie sobotniego wieczoru? Tej nocy w Helium odpalą dwa parkiety z dwoma klimatami muzycznymi. Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (5 kwietnia) – Disco Frajdej

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa. Wpadajcie do Beretu na piątkowy melanż, to zdecydowanie najlepsza opcja na rozpoczęcie weekendu!. Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (6 kwietnia) – Sobotnia prywatka

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości, podczas której przeniesiecie się w świat polskiej muzyki.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



SOBOTA (6 kwietnia) – Jest pięknie! Pięknie jest!

Witajcie i wpadajcie do pszczelej bajki. W muzyczno-taneczny trans wprowadzi Was dj Paul.

Start 22:00 Wejście free do 23:00/25/30 zł.



SERCE



PIĄTEK (5 kwietnia) – Pitu Pitu Party. Integracja Trzech Uczelni

Samorządy Studentów Lubelskich uczelni: UMCS, Uniwersytetu Medycznego, oraz Politechniki Lubelskiej, organizują integrację!

Start: 21:00. Studenci UMCS, UM I PL do 0:00 - wejście free po 0:00 i reszta świata - 20 zł.



SOBOTA (6 kwietnia) – Disco ponad wszystko! Koncert Topky

Najgorętsze wydarzenie tego sezonu - koncert TOPKY! Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną energii i świetnej muzyki. Zanurzcie się w muzycznych rytmach, które porwą Was do tańca do białego rana.

Start 21:00. Bilety: 21:00-22:00 – 20 zł. Po 22:00 – 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (5 kwietnia) – Poświąteczny aerobik

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp: 20 PLN całą noc



SOBOTA (6 kwietnia) – One night in Lublin

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music! Impreza na 5 parkietach. Będzie ogień!

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21:00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (5 kwietnia) – Friday night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Dźwięk zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start: 21:00 Wjazd – free.



SOBOTA (6 kwietnia) – Only house music

W najbliższą sobotę w OSTRO house, only house music. Zagra: Alan White. I wszystko jasne.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.



UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (5 kwietnia) – Spalamy kalorie

Były święta i ich nie ma… a kalorie zostały! Dlatego Unicorn postanowił zadbać o zajęcia w których przepalicie trochę zbędnych kalorii na parkiecie.

Start: 21:00. Wejście – free.



SOBOTA (6 kwietnia) – Impreza.PL

W sobotę, 6 kwietnia odbędzie się huczne spotkanie imprezowiczów. W topowym klubie miasta czeka na Was wyjątkowy pokaz, muzyka i jak zawsze niezapomniana atmosfera!

Start: 22:00. Wjazd: 30 zł.



DOM KULTURY



PIĄTEK (5 kwietnia) – Gugu & After Deathcore

Gugu Movement oraz Dom Kultury Lublin mają przyjemność zaprosić Was na oficjalne afterparty po wyprzedanym koncercie Chivasa z trasy DEATHCORE TOUR.

Start o 22:00. Wejście z biletem z koncertu – 10 zł. Pozostała reszta – 30 zł.



SOBOTA (6 kwietnia) – Waima. Cameleo Tour.

Waima to jeden z najszybciej rozwijających się raperów młodego pokolenia. Popularność przyniosły mu takie hity jak “Nie mam czasu na wakacje” z Żabsonem, ale też utwory własnego autorstwa: „Sam”, “Lego”, “Hotline” czy “Ride or Die” z Okim i Szpakiem. Start o 19:00.

Bilety dostępne na: https://goingapp.pl/.../waima-cameleo-tour.../kwiecien-2024



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (5 kwietnia) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (6 kwietnia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.