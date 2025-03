Imprezy klubowe w weekend (14-15 marca)

HELIUM CLUB



PIĄTEK – Legendarny melanż – Projekt X

Czy chcecie świecić jeszcze bardziej? Jeśli tak, to wbijajcie w piąteczek do Helium. To najlepszy plan na to, aby zabłysnąć, a przy okazji poszaleć. Wpadajcie i bawcie się do rana.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł. Panie do 24:00 wstęp free!



SOBOTA – Retro Clubbing

Kolejna wyjątkowa noc w Helium. Będzie się działo. Szykujcie się na clubbing w starym stylu.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK – Dancarina

Tylko w El Cubano poczujecie latynoskie klimaty i zabawicie się przy największych hitach muzyki latynoskiej. To jedyne takie miejsce w Lublinie! W piątkową noc na pewno nie zabraknie salsy i bachaty.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



SOBOTA – Viva la Musica

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK – Dyskoteka gra

Czy jesteście gotowi na kolejny imprezowy piątek? Przygotujcie się na piątkowe szaleństwa w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł. Panie do 24:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA – Densy w Berecie

Ta impreza przejdzie do historii. Jeśli lubicie poszaleć przy największych hitach, to ta impreza jest dla Was.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK – Piątek weekendu początek

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Za konsoletą zasiądą: dj Novack i dj Dźwięk, którzy nie pozwolą Wam spokojnie usiedzieć w miejscu.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA – Gorączka sobotniej nocy

W sobotni wieczór odbędzie się klasyczna impreza, która będzie na trzech parkietach, a każdy parkiet z inną muzyką. Szykujcie się na konkretne balety.

Start o 21:00. Wstęp do 23:30 – 30 zł po 23:30 – 40 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK – Ostro disco

W najbliższy piątek w OSTRO dancefloor, gdzie potańczycie przy najlepszej muzie.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA – Plus Minus 30

Ostre tańce w Ostro przy specjalnie wyselekcjonowanej muzyce.

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



SOBOTA – Karaoke

Soboty w Kaziku obrosły legendą! Jeśli szukacie miejsca, gdzie studencki vibe wchodzi na najwyższy poziom, to musicie tu być! Pamiętajcie, że śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej.

Start: 20:00. Wstęp wolny!



BAŁAGAN



SOBOTA – It’s a Kind of Magic. Ejtisowa noc przebojów w Bałaganie

Usłyszycie wszystko to, a nawet więcej, z czego lata 80 były słynne: piosenki z filmów, hity z list przebojów, Stevie Wonder, A-HA, Queen, Tina Turner, Kombi, Prince i wiele innych niezapomnianych dźwięków. Za sterami niezawodny Dziewczyn.

Start: 22:00. Wstęp za darmochę



DOM KULTURY



PIĄTEK – Mix Tape

𝑴𝑰𝑿𝑻𝑨𝑷𝑬! czyli szalona noc z ziomalami, którzy po 365 nocach przetańczonych w DK teraz sami spróbują swoich sił za dj'ką.

Start: 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.



SOBOTA – I don’t care

Po prostu impreza, taka jak wiele innych w 2010 r., czyli domówka w starym stylu.

Start o 22:00. Lista FB wchodzi za darmo do 23:00. Po 23:00 - 30 zł.



KLUB GRAFFITI/SCENA GRAFFITI



PIĄTEK – 80’s night

Jeśli chcecie zanurzyć się w retro klimatach lat 80-tych, poczuć się jak Sonny i Ricoz legendarnego Miami Vice, czy też Tommy z niezapomnianej gry komputerowej, to nie może was zabraknąć na tej imprezie. Parkiet rozgrzewać będą do czerwoności najlepsi dje: Filo, Alex Hunter i Progresywny Maciek

Start: 20:00. Wjazd – 15 zł. Dress code – lata 80.