Imprezy klubowe w weekend 18-19 października

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (18 października) – Pre – birthday party

Czas na PREBIRTHDAY PARTY! Zamiast czekać na sobotnie urodziny, Piękna Pszczoła zaczyna świętowanie już teraz! Za konsolą stanie Paul, który zadba o najlepsze hity.

Start 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free. Reszta 20 zł.



SOBOTA (19 października) – 6 urodziny Pięknej Pszczoły

Piękna Pszczoła ma już 6 lat z tej okazji robi najgłośniejszą imprezę urodzinową w mieście!

DJ Paulsen rozgrzeje parkiet, a jeśli myśleliście, że skrzypce są do muzyki poważnej... no cóż, Aleksandra Markowicz pokaże Wam, jak bardzo się mylicie!

Start 22:00. Do 23:00 lista FB wchodzi za free. Reszta 20/30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (18 października) – Think Pink

Piąteczek to bezsprzecznie najlepszy moment na różową stylówkę. Helium rusza z cyklem imprez Ladies Night.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie całą noc wchodzą za free! Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (19 października) – Welcome to the jungle

Kolejna gorąca noc w Helium.

Start o 22:00. Do 22:30 – lista FB wchodzi za free. Po 23:00 - 30 zł.



EL CUBANO



PIĄTEK (18 października) – Erasmus day in El Cubano

Tylko tu poczujecie latynoskie klimaty i nie zapomnicie żadnej imprezy w El Cubano. W piątek wpadajcie na imprezę z Erasmusem.

Start o 22:00. Do 22:30 – wejście za darmo. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (19 października) – Viva la musica

Czy jesteście gotowi na noc pełną niezapomnianych chwil i tańca do białego rana? Przygotujcie się na ekscytującą dawkę dobrej muzyki, energetycznych ludzi i niepowtarzalnej atmosfery.

Start 22:00. Do 22:30 wejście free. Po 22:30 – 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (18 października) – Beretowe granie

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (19 października) – Let’s again twist

To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat najlepszych przebojów jakie znasz

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUB 30



PIĄTEK (18 października) – Wszędzie dobrze ale w 30 najlepiej

Impreza przy największych hitach, na dwóch parkietach. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp do 23:30 – 20 zł po 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (19 października) – Ewelina Krupa violin live act

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę tym bardziej, że impreza odbędzie się na trzech parkietach!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



SERCE



PIĄTEK (18 października) – Otrzęsiny studentów KUL

Przed Wami OFICJALNE OTRZĘSINY STUDENTÓW KUL. Możecie również spodziewać się niezapomnianego koncertu Jakuba Oszusta, aka Coudry.

Start 21:00. Bilety do nabycia na bramce: 15/20 zł



SOBOTA (19 października) – Dla mnie masz stajla

Nie ma co się oszukiwać. Jak wjeżdżać na miasto to ze stylem! Za DJką BOSSY oraz DJN.

Start: 22:00. Lista FB do 23:00 wejście free. Spoza listy - 20 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO



PIĄTEK (18 października) – Ostro disco

Specjalnie dla Was na dolnej części będzie dancefloor i szaleństwo do samego rana.

Start o 21:00. Wstęp free!



SOBOTA (19 października) – Plus minus 30

Dje z Ostro starannie wyselekcjonują muzykę, aby każdy mógł się dobrze bawić. Weź kumpli

i kumpelki i wpadajcie na tańce!

Start o 21:00. Wstęp free!



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (18 października) i SOBOTA (19 października) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może. Początek o 22.00. Wstęp FREE



BAŁAGAN



PIĄTEK (18 października) i SOBOTA (19 października) – All that jazz, funk & tropical!

Cały ten jazz-dance i funk-tropical-psychodelia. Gramofonowy trip dla ludzi sztuki i nie tylko. Hipsterska, awangardowa, wkręcająca i pulsująca, nienormalna impreza. JazzBrother Sęk i Kid Buttons przejmują BAŁAGAN na dwa wieczory.

Start 21:00. Wjazd za free!



NOWY KOMITET



PIĄTEK (18 października) – Tropikalny piątek

Przygotujcie się na niezapomnianą imprezę taneczną na dwóch poziomach, która rozgrzeje Was do czerwoności! Górna sala: Tropikalne hity z całego świata! Dolna sala: Strefa Salsy i Bachaty!.

Start o 21:00. Bilet 15 zł.



SOBOTA (19 października) – XXI wiek

Już w najbliższą sobotę klub stanie się areną niezapomnianej imprezy, podczas której muzyczną oprawę zapewnią DJ MARTIN BRIXX i DJ MFWS. Przygotujcie się na eksplozję najlepszych klubowych brzmień, od najnowszych hitów po klasyczne kawałki.

Start o 21:00. Bilet 15 zł.



FABRYKA MELANŻU



PIĄTEK (18 października) – Projekt X. Półmetek: Budowlanka, Chemik i XIV LO

Półmetek aż trzech szkół - PSBiG & CHEMIK oraz XIV LO, który będziemy świętowali podczas Project X – Legendarna Domówka w Klubie Unicorn!

Start o 21:00.