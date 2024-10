Imprezy klubowe w weekend 25-26 października

HELIUM CLUB



PIĄTEK (25 października) – Hello I’m fluo

W piątek 26 października zapraszamy was na Hello Im Fluo w Helium. To najlepszy plan na to, aby zaświecić jeszcze bardziej.

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za darmo. Panie do 24:00 wchodzą za free! Po 22:30 – 20 zł.