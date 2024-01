Imprezy w Lublinie 12 i 13 stycznia 2024 r.

EL CUBANO:

PIĄTEK (12 stycznia) – CHA CHA CHAS!

Jedyne takie miejsce na mapie Lublina. To tu poczujecie klimat cudownej Havany.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (13 stycznia) – Carnival w Cubano

Kolejna wyjątkowa impreza w Cubano. Karnawałowe szaleństwo trwa w najlepsze! Zapowiada się balet do rana.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po 23.00 wejście za 30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (12 stycznia) – Zmień swój status

Impreza ma jedną, prostą zasadę: wchodząc do klubu otrzymujesz specjalną opaskę w jednym z trzech kolorów. Każdy z nich ma swoje znaczenie i ułatwi znalezienie osoby, która dziś chce bawić się tak jak Ty.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (13 stycznia) – It’s Carnival Time

Kolejna wyjątkowa impreza w Helium. Karnawałowe szaleństwo trwa w najlepsze. W sobotę specjalnie na tę okazję będą otwarte dwie sale, z dwoma klimatami muzycznymi:

I SALA - ORQUELL x MYORS

II SALA - TRAKMAJSTER x MATI

DO 23:00 WEJŚCIE FREE! Po 23:00 wejście - 30 zł



RZUT BERETEM



PIĄTEK (12 stycznia) – Rock & Beret

Rock impreza w klimacie lat 80's. T.Love, Elektryczne Gitary, Kazik i Kult, Lady Pank i wiele innych. Polecamy Wam imprezę wskrzeszającą ten niezwykle bogaty w rockowe brzmienia okres!

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (13 stycznia) – Karnawał w Berecie

Czy jesteś gotów na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie przeniesie Was w świat polskiej muzyki pełen przebojów

Ceny Biletów:

START 22:00. DO 23:00 WEJSCIE FREE. PO 23:00 - 30 ZŁ



SERCE

PIĄTEK (12 stycznia) – Finał Lubelskich Bitew Nawijaczy

Finałowa rozgrywka. Zwycięzca może być tylko jeden! Bitwa o Puchar LBNu.

Bilety – 30zł do nabycia na bramce.

START o godzinie 18.00.



SOBOTA (13 stycznia) – Polskie wesele z muzyką na żywo

Szykujcie koszule, sukienki i wpadajcie na weselicho do Serca. Nie zabraknie również Młodej Pary, Księdza, weselnego tortu oraz szampana za zdrowie Młodych. Impreza będzie wyjątkowa ponieważ

START: 21:00. Wejściówka: 20/30 zł.

KLUB 30

PIĄTEK (12 stycznia) – Piątek, tygodnia koniec i początek: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20PLN całą noc



SOBOTA (13 stycznia) – Agnieszka Matusik Violin Live Act

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (12 stycznia) – Ibiza calling/Alan White

Muzyczna podróż na najbardziej imprezowe miejsce świata. Najgorętsze hity prosto z Ibizy zagra Alan White, więc szykuje się najlepsza mieszanka klubowych brzmień.

START o 21.00

Wjazd jak zawsze free



SOBOTA (13 stycznia) – Ostro disco

Jeżeli dobra muzyka i pyszne jedzenie to na pewno wieczór w OSTRO będzie idealną opcją. Za doznania dźwiękowe odpowiedzialna będzie DJ MIXTEE: za konsolą od 19 roku życia. wypuściła ponad 20 mixtapepów. .

Start o 21.00.

FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK (12 stycznia) – Rock noc – impreza taneczna na rockowo

FK Zgrzyt zaprasza na imprezę taneczną z największymi rockowymi hitami! Na parkiet zaprasza Dj Slade, będzie tanecznie, będzie klimatycznie, będzie rockowo!

START: 20.00. Wejściówka: 20 zł.

DOM KULTURY



PIĄTEK (12 stycznia) – Mixtape

Czyli szalona noc z „ziomalami”, którzy po przetańcowaniu wielu nocy w DK teraz sami spróbują swoich sił za konsoletą dj-ską.

Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 20/25 zł.

Start o 22.00.



SOBOTA (13 stycznia) – Ok Boomer

Klasyki parkietów lat 80, 90 i 2000. Zatańczycie do numerów Robin S, Armanda Van Heldena, Stardust, Daft Punk, DJ Tonka, Timbalanda, Neptunes, Fatboy Slim, Michael Gray'a, Groove Armada, czy Modjo i wielu, wielu innych.

Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 30 zł.

Start o 22.00.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (12 stycznia) – Piątkowe Karaoke

Pierwsze Kazikowe KARAOKE w Nowym Roku! Nie może Was zabraknąć. I pamiętajcie, że śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (13 stycznia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to stały punkt programu klubu. Każda sobota to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart i piłkarzyki.

Start o 20:00. Wstęp Wolny!