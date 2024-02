Imprezy w Lublinie 16-17 lutego

EL CUBANO:

PIĄTEK (16 lutego) – Valentines Day

Jedyne takie miejsce na mapie Lublina. To tu poczujecie klimat cudownej Havany.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (17 lutego) – Baile Sucio

To będzie tradycyjna kubańska impreza! Czeka Was melanż do rana!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - wejście free. Po 23:00 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (16 lutego) – Single Party

Impreza ma jedną, prostą zasadę: wchodząc do klubu otrzymujesz specjalną opaskę w jednym z trzech kolorów. Każdy z nich ma swoje znaczenie i ułatwi znalezienie osoby, która dziś chce bawić się tak jak Ty.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (17 lutego) – Party on fire

Tej nocy będzie gorrrrrrąco! Przygotujcie się na wyjątkową noc!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ



RZUT BERETEM



PIĄTEK (16 lutego) – W Walentynki wale drinki

Już w ten piątek wpadajcie na najlepszą imprezę w mieście! Zapraszamy na sobotni przegląd nieśmiertelnych klasyków z lat 70/80/90/00 i największych Polskich hitów.

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (17 lutego) – Co ci w duszy gra

Czy jesteś gotów na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotuj się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości, bo już niedługo zapraszamy Cię na Polskie Piosenki Party!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ.



KLUB 30

PIĄTEK (16 lutego) – Piątek tygodnia koniec i początek: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20 PLN całą noc



SOBOTA (17 lutego) – Saturday with drums – Bartek Pawlus!

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

SOBOTA (17 lutego) – OSTRO disco

Zapraszamy na tańce do OSTRO! Przez całe lato, w każdą sobotę OSTRO tańczy. Specjalnie dla Was na dolnej części robimy dancefloor i bawimy się do samego rana.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (16 lutego) – Love is in the air

Walentynki minęły… ale w Unicorn nadal da się wyczuć odrobinę miłości… do dobrej atmosfery. Wpadajcie licznie bo wejściówka jest darmowa.

START: 21.00. Wjazd – free.



SOBOTA (17 lutego) – Fluo Party

Na sobotniej imprezie będziecie mieli do dyspozycji fluorescencyjne farby żeby jeszcze bardziej rozświetlić tę noc.

START: 21:00. Wjazd – free.

DOM KULTURY



PIĄTEK (16 lutego) – Tatoo Fest

Impreza jakiej dawno nie było! W specjalnej strefie będą czekali na Was artyści Indianki i wykonają dla Was dziarki związane z DK - dla pierwszych 4 osób za super promocyjną 100kę!

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 25/30 zł.



SOBOTA (17 lutego) – Bo jak nie my to kto! Polskie nagrania całą noc

Od Krawczyka do Podsiadło, Od Maryli do Reni Jusis, Od Kalibra do Bedoesa, wszystko co dobre w Polskiej muzyce całą noc w DK!

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (16 lutego) – Piątkowe Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (17 lutego) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.