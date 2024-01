Imprezy w Lublinie 19-20 stycznia 2024 r.

EL CUBANO:

PIĄTEK (19 stycznia) – Viernes la Gozadera

Jedyne takie miejsce na mapie Lublina. To tu poczujecie klimat cudownej Havany.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (20 stycznia) – 6 Urodziny Cubano

Jak na porządną imprezę urodzinową przystało można spodziewać się wszystkiego. O klimat na parkiecie zadbają: MR CZEKOLADA, TOFIFI oraz SLIMMY NOISE. Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 wejście za darmoszkę. Po 23:00 - 30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (19 stycznia) – Melanż na bogato

Jak się bawić to tylko #nabogato! Zbierajcie ekipę i wpadajcie na najlepszy balet w Lublinie.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (20 stycznia) – Sax in the city

Jak tym razem będzie wyglądał sobotni wieczór w Helium Club? Muzyką na żywo w wykonaniu T-BULL SAX! W sobotę specjalnie na tę okazję będą otwarte dwie sale, z dwoma - różnymi - klimatami muzycznymi:

I SALA - MYORS

II SALA – OZZY F

DO 23:00 WEJŚCIE FREE! Po 23:00 wejście - 30 zł



RZUT BERETEM



PIĄTEK (19 stycznia) – Weselny klimat z Louder

Wbijajcie na najbardziej epicką imprezę w stylu weselnym. O weselny klimat zadba zespół LOUDER! Czekają na Was Tańce do rana, bo po co wcześnie kończyć imprezę?

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (20 stycznia) – W rytmie disco

Czy jesteś gotów na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji i nostalgii. To wyjątkowe wydarzenie przeniesie Was w świat polskiej muzyki.

Ceny Biletów:

START 22:00. DO 23:00 WEJSCIE FREE. PO 23:00 - 30 ZŁ



SERCE

PIĄTEK (19 stycznia) – Wielka studencka STUDNIÓWKA

Samorządy Studentów wszystkich lubelskich uczelni tj.: UMCS-u, KUL-u, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskie, organizują WIELKĄ STUDENCKĄ STUDNIÓWKĘ. Wpadajcie zatańczyć poloneza. Startujemy od 21:00, a studenci wszystkich uczelni do 23:00 wchodzą za darmo.



SOBOTA (20 stycznia) – Polskie wesele z muzyką na żywo: koncert MIŁY PAN

To znowu się dzieję. Polskie Wesele! Oczywiście nie zabraknie młodej pary, księdza, tortu i najlepszego klimatu, a do tego koncert Miłego Pana! Miłego Pana chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Każdy słyszał chociaż jeden z jego muzycznych hitów, a zebrał ich naprawdę sporo: "Królowa", "Małolatki", "Melanż", "Jeszcze raz", "Jeden Taniec Jedna Noc".

START: 21:00. Wejściówka: 20/30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (19 stycznia) – Wrzuć na luz: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20PLN całą noc



SOBOTA (20 stycznia) – Sax w wielkim mieście: ASIA SAX

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (19 stycznia) – 9 urodziny OSTRO: dzień 1

W piątek wystąpi Dj Dźwięk oraz przyjaciele OSTRO, których niejednokrotnie można było zobaczyć za konsoletą dj-ską.

Impreza startuje o 21:00. Wejście dla wszystkich free.



SOBOTA (20 stycznia) – 9 urodziny OSTRO: dzień 2

W sobotę Alan White zagra specjalnie dla Was najlepsze klubowe bangery, te starsze, jak i te najnowsze. Impreza rodem z Ibizy. Jeśli lubicie to nie możecie tego przegapić.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (19 stycznia) – Bublin Jechane

Solidna pompa! O wrażenia zadbają chłopaki z Bublin Jechane.

START: 21.00. Wejściówka: 20 zł.



SOBOTA (20 stycznia) – Piżama party w Unicornie

W Unicornie możecie czuć się swobodnie - to wiecie.

Dlatego organizujemy imprezę w najbardziej komfortowym outficie jaki przychodzi nam na myśl - w piżamach!

START: 21:00. Wjazd: free!!!

DOM KULTURY



PIĄTEK (19 stycznia) – Techno Trip: Justine Perry

Justine Perry- urodzona we Francji, obecnie mieszkająca w Berlinie DJ-ka oraz producentka hipnotyzuje publikę szybkim, głębokim groovem. Gra systematycznie w kultowych, europejskich lokalach jak Berghain, Tresor czy Rex Club. Szykujcie się na wyjątkową imprezę..

Start o 22.00. Bilety: 40/50 zł.



SOBOTA (20 stycznia) – Studniówka

Wieczór wspomnień Waszych studniówek!

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (19 stycznia) – Piątkowe Karaoke

Kazikowe KARAOKE! Nie może Was zabraknąć. I pamiętajcie, że śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (20 stycznia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to stały punkt programu klubu. Każda sobota to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart i piłkarzyki.

Start o 20:00. Wstęp Wolny!