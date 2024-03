Imprezy w Lublinie. Weekend 1-2 marca

EL CUBANO:

PIĄTEK (1 marca) – Viernes la Gozadera

Jedyne takie miejsce na mapie Lublina. To tu poczujecie klimat gorącej Kuby.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (2 marca) – One Way To Cubano

To będzie tradycyjna kubańska impreza! Czeka Was melanż do rana!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - wejście free. Po 23:00 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (1 marca) – We love 2000’s

Rihanna, Britney czy Eminem! Kto ich nie kocha? Wy kochacie na pewno. Przeniesiecie się do lat 2000 naszego wieku – dobra muzyka, klimat i wiosenny power!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (2 marca) – Love 2 Party

Wpadajcie do Helium na melanż, to jedna z opcji na udane rozpoczęcie weekendu! ILOVE2PARTY!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ



RZUT BERETEM



PIĄTEK (1 marca) – Piątek weekendu początek

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (2 marca) – Gorączka sobotniej nocy

Czy jesteś gotów na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotuj się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (1 marca) – Wszystko się może zdarzyć

W piątek w Pszczole znajdziecie wszystko co najlepsze, w klimacie 90-200 - numery znane i lubiane. Impreza z muzyką, którą znacie - zagra Witkowski.

Start 22.00. Wejście free do 22.30. Potem 25/30 zł.



SOBOTA (2 marca) – Bardzo niebezpieczna impreza

A w sobotę Bery i Paulsen rozpalą parkiet, a Wy ogień. Nikt nie wie czego się spodziewać.

Start 22.00. Wejście free do 22.30. Potem 25/30 zł.



SERCE



SOBOTA (2 marca) – Polskie wesele z muzyką na żywo. Zespół Masters w Sercu!

Szykujcie koszule! Szykujcie sukienki! Polskie Wesele w Sercu! Za oprawę muzyczną odpowiadać będzie zespół MASTERS: "Żono moja", "Nocy mało", "Tańcuj ze mną, tańcuj", "Wino" oraz wiele więcej...

START: 21:00. Do 22.00 – 20 zł. Po 22.00 – 30 zł.



KLUB 30

PIĄTEK (1 marca) – Wrzuć na luz: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20 PLN całą noc



SOBOTA (2 marca) – Saturday Night Fever

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (1 marca) – Friday Night

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Dźwięk zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start: 21.



SOBOTA (2 marca) – Ibiza calling

W sobotni wieczór Alan White zabierze Was w muzyczną podróż na najbardziej imprezowe miejsce świata! Najgorętsze hity prosto z Ibizy zagra, więc szykuje się najlepsza mieszanka klubowych brzmień.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (1 marca) – K-Pop Fever

Powitajcie Księżycowy Nowy Rok już 1 marca w klubie Unicorn Lounge&Club! Czeka Was aż 6 godzin największych k-popowych hitów, rozdanie nagród wśród posiadaczy biletów online, niespodzianki na wejściu oraz ciasteczka z wróżbą.

START: 22.00. Wjazd – 30 zł.



SOBOTA (2 marca) – 90’s Party

Czy lubicie klimacik retro? Wjeżdżają lata 90! Przyjdźcie potupać do Unicorna przy hitach, które każdy z Was zna. Zwłaszcza, że wejdziecie na imprezkę za darmo.

START: 21:00. Wjazd – free.

DOM KULTURY



PIĄTEK (1 marca) – 55 Code

Kolektyw 55CODE w Lublinie, w składzie: MIÜ, Kubalzky oraz Krzysztof Polak. Nie Was zabraknąć na tym wyjątkowym wydarzeniu!

Start o 22.00. LINK DO BILETÓW ONLINE: https://goingapp.pl/wydarzenie/55code-lublin/marzec-2024.



SOBOTA (2 marca) – Ostry Dyżur

Spotkanie towarzyskie najwyższej próby! Ostra to będzie impreza. Na sobotnią noc zaprasza Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Start o 22.00. Wejście dla studentów UM – 20 zł, do północy. Potem – 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (1 marca) – Piątkowe Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (2 marca) – The voice of Kazik

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.