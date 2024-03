Imprezy w Lublinie. Weekend 15-16 marca

EL CUBANO:

PIĄTEK (15 marca) – Cuba Libre Everyday!

Gorące Kubańskie noce w samym centrum Lublina. Przyjdźcie potupać nóżką, a nie pożałujecie.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (16 marca) – Baile Sabado

To będzie tradycyjna kubańska impreza! Czeka Was melanż do rana!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - wejście free. Po 23:00 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (15 marca) – Fresh Friday

Piąteczek w Helium to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu! Wpadaj i baw się na całego.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (16 marca) – Cheers to the freakin weekend

Zapraszamy Was na kolejną wyjątkową imprezkę w Helium! Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ



RZUT BERETEM



PIĄTEK (15 marca) – Luźny piątek

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa. Piątek Weekendu Początek! Przygotujcie się na weekendowe szaleństwo w Beretowym stylu. Będzie do czego też potupać nóżką...

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (16 marca) – Polskie piosenki

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (15 marca) – Wszystko się może zdarzyć

W każdy piątek Pszczoła łączy lata 90 i 2000, Tiesto z Britney Spears, szlagiery, miksy, wiksy, house, pop i hula hop. Piękna impreza z muzyką, którą znacie - zagra Witkowski.

Start 22.00. Wejście free do 22.30/25/30 zł.



SOBOTA (16 marca) – Tańczymy do odcięcia

W sobotę długa, piękna noc z Berym.

Start 22. Wejście free do 23.00/25/30 zł.



SERCE



SOBOTA (16 marca) – Polskie wesele & Dj Młodziak

Klub SERCE zapraszamy wszystkie Panie oraz Panów chcących wznieść toast na sobotnią imprezę której przewodzić będzie DJ Milky Wav. i DJ Paulsen.

Panie całą noc wejście free. START: 22:00. Wejściówka – 20 PLN.



KLUB 30

PIĄTEK (15 marca) – Piątek, piąteczek, piątunio!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20 PLN całą noc



SOBOTA (16 marca) – Mad Fiddle Violin Live Act!

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (15 marca) – Friday Night

Piątkowywieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Alan White zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start: 21. Wjazd – free.



SOBOTA (16 marca) – Ostro disco

Dj Paul zapewnia, że ta noc stanie się legendarna, a Wy będziecie się bawić do rana.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (15 marca) – Melanż z Fagatą

Zapowiada się największy klubowy melanż roku! Tego dnia wystąpi bardzo dobrze wszystkim znana FAGATA! Zagra koncert oraz będziecie mieli możliwość zbicia piątki, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia oraz porozmawiania na żywo!

START: 21.00. Bilety – internet



SOBOTA (16 marca) – Pink Party

Ostatnio wbijaliście do ubrani na biało, a teraz klub zaprasza Was żeby wbić na różowo.

START: 21.00. Wjazd – free.

DOM KULTURY



PIĄTEK (15 marca) – Szaran Party Tour by Flame

FLAME zadba o turn up przez cała noc! Special guestem będzie Szaran - artysta z SBM Label, który wyrusza w Polskę i odwiedza Lublin.

Start o 22.00. Lista z facebooka free. Do 23.00 – 10 zł. Potem 30 zł.



SOBOTA (16 marca) – Millenials Party

16 marca w DK czasoprzestrzeń zakrzywią: Dj King Bruce Lee Karate Knur & Kubba Bubba Kozak.

Start o 22.00. Lista z Facebooka do 23 wchodzi za free. Potem 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (15 marca) – Zielony Kazik. Dzień św. Patryka

Tego wieczora w Kaziku będzie zielono. Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (16 marca) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.