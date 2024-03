Imprezy w Lublinie. Weekend 22-24 marca

EL CUBANO:

PIĄTEK (22 marca) – Baile Sucio

Gorące Kubańskie noce w samym centrum Lublina. Przyjdźcie potupać nóżką, a nie pożałujecie.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (23 marca) – Before Easter

Święta to okres spotkań, nie tylko rodzinnych, ale także tych ze znajomymi i przyjaciółmi! Dlatego między świątecznymi przygotowaniami zbierajcie ekipę i wbijajcie na Jajeczko w Cubano!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - wejście free. Po 23:00 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (22 marca) – Spring Warmup

Idzie wiosna! A wraz z nią nowa energia. Wpadajcie do Helium na piątkowy melanż.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (23 marca) – Jajeczko w Helium

Zapraszamy Was na kolejną wyjątkową imprezkę w Helium! Będzie ogień. Melanżyk do rana gwarantowany!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ



RZUT BERETEM



PIĄTEK (22 marca) – Wiosna ach to Ty

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa. Wpadajcie do Beretu na piątkowy melanż, to zdecydowanie najlepsza opcja na rozpoczęcie weekendu!. Będzie do czego też potupać nóżką...

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (23 marca) – Jajeczko

Święta to okres spotkań, nie tylko rodzinnych, ale także tych ze znajomymi i przyjaciółmi! Przybywajcie do Beretu i bawcie się do rana.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (22 marca) – Wszystko się może zdarzyć

W każdy piątek Pszczoła łączy lata 90 i 2000, Tiesto z Britney Spears, szlagiery, miksy, wiksy, house, pop i hula hop. Piękna impreza z muzyką, którą znacie - zagra Witkowski.

Start 22.00. Wejście free do 22.30/25/30 zł.



SOBOTA (23 marca) – Wiosna, wiosna. TańczyMy w najlepszy czas

W sobotę wiosenny parkiet do rana rozpędza Skorup.

Start 22. Wejście free do 23.00/25/30 zł.



SERCE



SOBOTA (22 marca) – Co? Jajeczko!

Jajeczko to tradycja - to wie każdy. A jak jajeczko to nie ma taryfy ulgowej. DJ Super Krystian zadba o najlepszą atmosferę na parkiecie.

START: 22:00. Lista Fb do 23.00 – free. Po 23.00 – 20 PLN.



KLUB 30

PIĄTEK (22 marca) – Życie zaczyna się po 30-stce!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20 PLN całą noc



SOBOTA (23 marca) – Przedświąteczna rozgrzewka!

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (22 marca) – Przywitanie wiosny

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Za dj-ką Dj Dźwięk zagra dla was tak, że nie będziecie w stanie usiedzieć w miejscu!

Start: 21. Wjazd – free.



SOBOTA (23 marca) – Sweet RnB

Stare dobre R&B w starym dobrym Ostro. Mocny zawodnik dj Logan przeniesie Was w klimat muzyki R&B.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.



UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (22 marca) – Wszyscy jesteśmy dj’ami

Za DJką zobaczycie Super Krystiana, a co jakiś czas funkcję wodzireja imprezy przejmować będą Karolina, Patrycja i Ivan! Potrafią zagrać tak, że nóżka sama potupie.

START: 21.00. Wejście – free.



DOM KULTURY



PIĄTEK (22 marca) – Italo kochando & Bert

Mocne połączenie - lubelskich wyjadaczy i klasyka współczesnej elektroniki & dj'ingu w Polsce.

Start o 22.00. Lista z Fb do 23.00 free. Po 23.00 – 30 zł.



SOBOTA (23 marca) – Wielka dyskoteka & Same klasyki 90’s

Dyskoteka w klasycznym wydaniu. Same największe hiciory.

Start o 22.00. Lista z Facebooka do 23.00 wchodzi za free. Potem 30 zł.



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



PIĄTEK (22 marca) – Back to 80’s & 90’s

Szalona podróż od Modern Talking po Rage Against The Machine. Od „Lambady" po „Enjoy The Silence". To, co najlepsze w dekadach, które stworzyły największe dyskotekowe przeboje popowe i alternatywne.

Start o 20.00. Wejście – 30 zł.



SOBOTA (23 marca) – Still Of The Night

Siódma edycja Still Of The Night - 80s Rock Live Show powraca do Lublina i to w edycji innej niż zwykle! Wszystkie niezapomniane melodie sprzed 30 lat będą zagrane w rockowych aranżacjach. Rock Live Show to jedyny w Polsce tribute dla zespołów rockowych i hair-metalowych z lat ’80.

Start: 19.00. Bilety: https://goout.net/en/still-of-the-night-80s-rock-live-show/sznjcww/?fbclid=IwAR1Udg732JNgfbXuVzTjCvYLOr7oUuNar1P9ppqbccIyQJ9OiBnLBPzbPAE



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (22 marca) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (23 marca) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, pił