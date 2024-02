Imprezy w Lublinie. Weekend 23-24 lutego

EL CUBANO:

PIĄTEK (23 lutego) – Piątkowe Cha Cha Chas

Jedyne takie miejsce na mapie Lublina. To tu poczujecie klimat gorącej Kuby.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (24 lutego) – Havana Nights

To będzie tradycyjna kubańska impreza! Czeka Was melanż do rana!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - wejście free. Po 23:00 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (23 lutego) – Fluo Party

Szykujcie się na niezapomnianą imprezę fluooo! Energia, muzyka i sporo światła. Właśnie to wszystko będzie czekało na Was tej nocy w Helium Club.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (24 lutego) – All Night Long

Jak tym razem będzie w Helium? Będzie konkretnie! Klub odpala specjalnie dla was dwa parkiety z dwoma klimatami muzycznymi:

1 Sala - Myors

2 Sala - OZZY F x MATI

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ



RZUT BERETEM



PIĄTEK (23 lutego) – Piąteczek na luzie

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (24 lutego) – Królowa nocy – Noc polskich przebojów

Czy jesteś gotów na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (23 lutego) – Całkiem nowa bajka! Otwarcie Pszczoły!

Nowa odsłona Waszego ulubionego miejsca.

Start 22.00. Wejście free do 22.30. Potem 25/30 zł.



SOBOTA (24 lutego) – Powrót do przyszłości

Po raz pierwszy w Pszczole muzykę dla Was będzie miksował dj Myszkovski.

Start 22.00. Wejście free do 22.30. Potem 25/30 zł.



SERCE



PIĄTEK (23 lutego) – Dance, dance, dance

Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną tańca i szalonych przygód!

START: 22:00. Lista FB do 23:00 wejście free. Później wejściówka 20 PLN.



SOBOTA (24 lutego) – Bo do tanga trzeba dwojga!

Czas na taniec, emocje i niezapomnianą zabawę! Towarzyszyć Wam będzie dobrze znany DJ BOSSY, który zadba o muzyczne uniesienia i fantastyczną atmosferę!

START: 22:00. Lista FB do 23:00 wejście free. Później wejściówka 20 PLN.



KLUB 30

PIĄTEK (23 lutego) – Wszędzie dobrze, ale w 30 najlepiej: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20 PLN całą noc



SOBOTA (24 lutego) – Ewelina Krupa Violin Live Act

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (23 lutego) – Sweet RnB

Stare dobre R&B w starym dobrym Ostro. Mocny zawodnik Logan przeniesie Was w klimat muzyki R&B.

Start: 21.



SOBOTA (24 lutego) – OSTRO disco

Zapraszamy na tańce do OSTRO! W każdą sobotę OSTRO tańczy. Specjalnie dla Was na dolnej części otworzono dancefloor, gdzie możecie bawić się do samego rana.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (23 lutego) – Zaruptaj

Piątek wieczór, weekend należy zacząć od solidnego tupnięcia.

START: 21.00. Wjazd – free.



SOBOTA (24 lutego) – Unicorn Style

Sobotę możesz spędzić na dwa sposoby. Jak rasowy nudziarz albo jak Unicorny. Zwłaszcza, że na imprezę wejście za friko.

START: 21:00. Wjazd – free.

DOM KULTURY



PIĄTEK (23 lutego) – Mix Tape

Impreza jakiej dawno nie było! Czyli szalona noc z ziomalami, którzy po 365 nocach przetańczonych w DK teraz sami spróbują swoich sił za dj'ką.

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 25/30 zł.



SOBOTA (24 lutego) – Sweet Dreams

DK kocha lata 80-te. W każdej postaci. Od Jacksona, przez Madonnę aż po RUN DMC & Kombi! I tak dla Was zagrają!

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (23 lutego) – Piątkowe Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (24 lutego) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.