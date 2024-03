Imprezy w Lublinie. Weekend 8-9 marca

EL CUBANO:

PIĄTEK (8 marca) – Dija De La Mujer!

Tego dnia El Cubano świętuje Wasze święto. Gorąca kubańska noc!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (9 marca) – Cuban Noches

To będzie tradycyjna kubańska impreza! Czeka Was melanż do rana!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - wejście free. Po 23:00 - 30 zł



HELIUM CLUB



PIĄTEK (8 marca) – Girls Night Out

Świętuj Dzień Kobiet w Helium. Czeka na Was specjalnie wyselekcjonowana muzyka oraz inne atrakcje!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (9 marca) – Summer Vibes

Wakacyjne wibracje w zimie? Rozgrzeje was muzyka i szaleństwo na parkiecie do rana.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 - WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ



RZUT BERETEM



PIĄTEK (8 marca) – Dzień Kobiet w Berecie

Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką, a Dzień Kobiet zobowiązuje.

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (9 marca) – Saturday Night Fever

Czy jesteś gotów na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotuj się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 23:00 WEJSCIE FREE. Po 23:00 - 30 ZŁ.



PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (8 marca) – Wysokie obcasy. Piękny Dzień Kobiet

Impreza zawiruje pod sufit albo jeszcze wyżej. Do sufitu najbliżej jest w szpilkach. Parkiet rozgrzeje do czerwoności DJN grając największe hity, dla Pań darmowe wejście przez całą noc.

Start 22.00. Panowie free do 23, a potem 25 zł.



SOBOTA (9 marca) – Piękna jest kobietą

Dzień kobiet w Pięknej będzie hucznie świętowany przez cały weekend. Dlatego w sobotę wszystkie Panie zapraszamy za free do północy, do tego darmowe drinki i wszystko co najlepsze w wersji muzycznej.

Start 22.00. Wejście free do 23.00. Od 23 - 25 zł/30 zł.



SERCE



PIĄTEK (8 marca) – Panie proszą panów! Wydziałówka weterynarii.

SERCE zaprasza wszystkie Panie oraz Panów chcących z okazji święta Kobiet wznieść toast. Tego wieczoru wszyscy studenci Weterynarii do północy wchodzą w zupełności za darmo.

START: 22:00. Weterynaria do 24:00 wejście free. Pozostali – 20 PLN.



SOBOTA (9 marca) – Ladies Night

Klub SERCE zapraszamy wszystkie Panie oraz Panów chcących wznieść toast na sobotnią imprezę której przewodzić będzie DJ Milky Wav. i DJ Paulsen.

Panie całą noc wejście free. START: 22:00. Wejściówka – 20 PLN.



KLUB 30

PIĄTEK (8 marca) – Dzień Kobiet. Dzień 1: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20 PLN całą noc



SOBOTA (9 marca) – Dzień Kobiet. Dzień 2: Johnny Saxo

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (8 marca) – Dzień Kobiet w OSTRO

Z okazji Dnia Kobiet na tą okazję o muzyczne wrażenia zadba najlepszy lubelski boysband: Dźwięk, Mamin, Matt, Kwiatek!

Start: 21. Wjazd – free.



SOBOTA (9 marca) – Ostro disco

Django zapewnia, że ta noc stanie się legendarna, a Wy będziecie się bawić do rana

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (8 marca) – Melanż z Fagatą

Zapowiada się największy klubowy melanż roku! Tego dnia wystąpi bardzo dobrze wszystkim znana FAGATA! Zagra koncert oraz będziecie mieli możliwość zbicia piątki, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia oraz porozmawiania na żywo!

START: 21.00. Bilety – internet



SOBOTA (9 marca) – Sz*aty Gona White

Na dzień kobiet każda piękna Pani zasłużyła na okazję, żeby pokazać się z jak najlepszej strony! Dotyk prestiżu i luksusu będziecie mogli poczuć w Unicornie. Dobra muzyka i klimat jak nigdzie indziej.

START: 21.00. Wjazd – free.

DOM KULTURY



PIĄTEK (8 marca) – Techno Trip. Dzień Kobiet

Tej nocy – mocny bas i mocne beaty, a za konsoletą same kobiety.

Start o 22.00. Lista z facebooka do 23.00 wchodzi za darmo. Potem 30/40 pln.



SOBOTA (9 marca) – Oficjalny after po koncercie Aviego

Klub zaprasza na rapowy melanż po konkretnym koncercie - AVI x MAŁY KSIĄŻĘ. Rapsy, trap & drill zagrają: DJN, KIANO & BERY.

Start o 22.00. Wejście z biletem z koncertu do 23 free / FB free do 23 a potem 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (8 marca) – Piątkowe Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne jak dobrze przy tym się bawisz Śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (9 marca) – Karaoke

Sobotnie karaoke to nasz stały punkt programu. Każda sobota u nas to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart, piłkarzyki.