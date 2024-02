Jazzowy Lublin zaprasza na koncert w lubelskim Centrum Kultury

Alan Wilkinson i Andrew Lisle, uznawani są za filary londyńskiej sceny free jazzowej (stali rezydenci w prestiżowym Cafe OTO). Do tego ekskluzywnego zestawienia dołączy Paweł Doskocz, doświadczony improwizujący gitarzysta, który odnosi sukcesy współpracując coraz więcej w ostatnich latach z zagranicznymi artystami. Pierwsza wspólna trasa i spotkanie trzech doświadczonych artystów w tej konfiguracji obiecuje fascynujący muzyczny dialog. Alan Wilkinson, weteran sceny, wniesie do niego bogactwo umiejętności zdobywanych przez lata. Jego wkład w rozwój gatunku jest nieoceniony, a współpraca z takimi gigantami jak Derek Bailey czy Eddie Prevost świadczy o zasłużonej pozycji na międzynarodowej scenie. Andrew Lisle, ceniony perkusista młodego pokolenia, gwarantuje niezwykłą wirtuozerię oraz kreatywność. Improwizacje Anglika, oparte na jazzowej tradycji, są pełne eksperymentów i oryginalnych technik. Z kolei Paweł Doskocz, zasłużony przedstawiciel lokalnej sceny, dzięki swojemu unikalnemu brzmieniu i rozszerzonym technikom, zapewni niepowtarzalny wkład w to wyjątkowe zestawienie. Początek o godzinie 19.00. Bilety: 30 / 40 zł - link: https://cutt.ly/IwLbJnkI