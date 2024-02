Jest książka, jest spektakl: jak płakać w miejscach publicznych

Spektakl „jak płakać w miejscach publicznych”, skierowany jest przede wszystkim do młodych kobiet oraz do wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć doświadczenia związane z problemami psychicznymi. To spektakl, który zachęca do rozmowy o emocjach, jednocześnie oferując śmiałą perspektywę na temat trudności psychicznych.

Twórczynie – Mira Mańka, Kamila Janik i Beata Passini – postanowiły przenieść widzów w świat głównej bohaterki, trzydzie-stolatki balansującej między skrajnymi emocjami. To historia o poszukiwaniu sensu i porządku w życiu rozpadającym się oraz o emancypacji choroby psychicznej i emocji, do których wcześniej kobieta nie zdawała sobie sprawy.

Twórczynie postanowiły przekształcić tę historię w formę teatralną, używając lekkiego tonu komedii, stand-upu, tworzyć dy-namiczną i humorystyczną atmosferę, aby zmienić perspektywę społeczną na temat chorób psychicznych.

Premiera 15 lutego o godzinie 17 na Małej Scenie Teatru im. J. Osterwy w Lublinie, ul. Narutowicza 17. Bilety dostępne w przedsprzedaży online oraz w kasie teatru.

Kolejne przedstawienia:

• 16 lutego o godz. 12 i 17

• 17 lutego o godz. 17

• 18 lutego o godz. 16

• 24 lutego o godz. 16 i 20

• 25 lutego o godz. 15 i 19

jak płakać w miejscach publicznych

• Autorka: Emilia Dłużewska

• Reżyseria i adaptacja: Mira Mańka

• Scenografia i kostiumy: Katarzyna Sobolewska

• Muzyka: Magdalena Dubrowska

• Reżyseria światła: Piotr Bartoszewicz

• Zdjęcia: Aleksander Wolak

• Obsada: Kamila Janik i Beata Passini