"Jesus Christ Superstar" – Premiera w Operze Lubelskiej

Ten słynny musical miał premierę w 1971 r. na Broadwayu. W bardzo krótkim czasie stał się światowym hitem i wszedł do kanonu największych osiągnięć światowego teatru muzycznego. Uwielbiany przez miliony widzów. Do dziś porywa i wzrusza. To historia ostatnich dni życia Jezusa, wypowiedziana językiem rock opery i geniuszu Andrew Lloyda Webbera, który połączył symfoniczne brzmienie opery z energią rocka.

Twórcy:

Muzyka: Andrew Lloyd Webber

Libretto: Tim Rice, Przekład: Wojciech Młynarski, Piotr Szymanowski.

Obsada:

Jezus: Tomasz Bulzak, Marcin Zagrodnik, Patryk Pawlak

Judasz: Adam Pstrowski, Jakub Gąska

Maria Magdalena: Magdalena Łoś-Wojcieszek, Dorota Szostak-Gąska

Poncjusz Piłat: Tomasz Rak, Patrycjusz Sokołowski

Kajfasz: Dariusz Machej, Alan Sobkowicz

Annasz: Karol Paweł Gronek, Artur Buczak, Kamil Dominiak

Szymon Zelota: Arkadiusz Borzdyński, Dominik Rybiałek

Król Herod: Kamil Olczyk, Kamil Dominiak

Piotr: Michał Dudkowski, Kamil Król

oraz chór, balet i orkiestra Opery Lubelskiej pod dyrekcją Rubena Silvy.

Wystawiane w porozumieniu z The Really Useful Group Ltd.

24 marca 2024 r., godz. 17.00, Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bilety: https://operalubelska.interticket.pl/.../jesus-christ...