Jubileuszowy koncert Lubelskiej Federacji Bardów

– Lubelska Federacja Bardów to jedna z muzycznych wizytówek Lublina. Zapraszam Państwa na koncert „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, poprzez który zespół chce uczcić zarówno jubileusz swojej działalności, jak i upamiętnić rocznicę śmierci Jana Pawła II – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Lubelska Federacja Bardów działa nieprzerwanie od 1999 roku. Ten jubileusz artyści zamierzają uczcić, przypominając w kilku koncertach swoje najważniejsze dokonania. Pierwsze z cyklu wystąpień jubileuszowych poświęcają pamięci Papieża Polaka Jana Pawła II, wracając do koncertu „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, który odbył się w Filharmonii Lubelskiej 24 lata temu w związku z 80. urodzinami Karola Wojtyły. Na jego program składają się: wiersze i fragmenty wystąpień papieskich, do których Lubelska Federacja skomponowała muzykę. 2 kwietnia Lubelska Federacja Bardów ponownie wykona ten wyjątkowy repertuar. Początek koncertu o godzinie 20.00. Wstęp bezpłatny.