Już dzisiaj debiutuje Lubelska Scena Piosenki Autorskiej

Kaher Zawadzka to wokalistka i gitarzystka znana między innymi z projektu „Studio Lublin”, organizowanego przez Radio Lublin, w ramach którego nagrała i wydała takie utwory jak „Kocham deszcz”, „Unosi mnie serce”, „Nowe profiLOVE”. Artystka zazwyczaj występuje solo z własnym akompaniamentem gitary.

Julia Milewska to obiecująca, młoda wokalistka. Zdobywczyni pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty” w 2023 roku, a niedawno trzeciego miejsca na XXXIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach” w Bytomiu. W marcu wydała premierowy singiel „Alchemia zmierzchu”. Obecnie pracuje nad materiałem na debiutancką płytą. Wokalistkom towarzyszyć będą znani lubelscy instrumentaliści: Maciej Guzik (perkusja), Michał Kowalczyk (kontrabas) i Michał Czech (gitara). Wydarzenie odbędzie się w 13 czerwca o godzinie 19:00 w Pracowniach Kultury Maki DDK Bronowice. Bilety do nabycia na stronie internetowej DDK Bronowice.