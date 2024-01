Kartky w Kultowej

Od października 2015 jest członkiem wytwórni QueQuality, należącej do rapera Quebonafide. Cechy charakterystyczne to niski, surowy wokal oraz doskonałe teksty (dosadny, męski język) od miejskich, urbanistycznych ballad, poetyckich form, do konwencji bragga. Jego styl to hybryda Eldo, Bonsona i Planeta ANM, który świetnie przekłada na nowoczesne brzmienia sprawiając, że jego brzmienie jest niepodrabialne. Jest bardzo płodnym artystą, który potrafi wydać dwie płyty w jednym roku, które w szybkim czasie pokrywają się złotem. Piątkowy koncert jest częścią większej trasy OU7SIDE ON TOUR, w ramach której tego wieczora wystąpią: Karol Krupiak, EmKa Tus, Ou7.

Wstęp na koncert 16 latków za pisemną zgodą rodzica. Poniżej 16 lat, wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna.

Poniżej podajemy link do platformy zakupowej

https://www.biletomat.pl/bilety/kartky-lublin-18328/