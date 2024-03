„Kilka słów tylko do Ciebie (…)”. Spektakl w Centrum Kultury w Lublinie

Jest to historia, która musi zostać opowiedziana, zarówno tym, którzy ją zrozumieją, jak i tym, którzy jeszcze nie znają strachu. Minotaur zamknięty w mrokach labiryntu, porzucony we młynie trzyletni chłopiec czy pisarz błąkający się w cudzych wspomnieniach. Kto to jest? Syn mojego ojca, ale nie mój brat. Chroniczna empatia. Aby opanować strach, należy opowiedzieć swoją historię raz jeszcze. Także tym, którzy już po ciebie idą.

Reżyseria i muzyka: Paweł Passini

Scenografia, kostiumy i projekcje: Aleksandra Konarska

Światło: Miłosz Wójciuk

Produkcja: Anna Puzio

Występują: Jarosław Tomica, Wojciech Kaproń, Dariusz Jeż, Paweł Passini; czas trwania: 120 min.

Spektakle odbędą się w dniach: 21, 22 i 23 marca o godz. 19:00 w Centrum Kultury w Lublinie.

Bilety do nabycia: https://bit.ly/KilkaSlowTylkoDoCiebie_marzec

Ceny biletów: 30/40/50 zł.