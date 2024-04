Koncert: Porter/Karczewska w Teatrze Starym

W roku ubiegłym nagrali album „On The Wrong Planet”, który zdobył nagrodę Fryderyka w kategorii – Album Roku Blues. Materiał jest intrygującym i surowym miksem inspiracji obojga artystów. Na płycie usłyszeć można wpływy bluesa, country oraz punka. John Porter to polsko-brytyjski rockman. Urodził się w Walii, a w 1976 roku przeprowadził się do Polski. W swojej długoletniej karierze muzycznej odniósł wiele sukcesów współpracując m.in. z: Korą i Markiem Jackowskim przy "Mannam - Elektrycznym Prysznicu", jak też z własnym zespołem John Porter Band, z którym nagrał epokowy album „Helicopters”. W 1983 r. wydał płytę "Magic Moments", która była pierwszym albumem unplugged w Polsce. Punktem zwrotnym w karierze Johna Portera była współpraca z Anitą Lipnicką. Album „Nieprzyzwoite piosenki” osiągnął status "Platynowej Płyty" i otrzymał Fryderyka. Agata Karczewska, wokalistka i songwriterka, której debiutancki album "I'm Not Good at Having Fun" w 2019 roku został nominowany do Fryderyka w kategorii album roku blues. W 2020 roku artystka zakwalifikowała się do finału prestiżowego amerykańskiego konkursu International Songwriting Competition. Początek koncertu o godzinie 19.00. Bilety: https://www.teatrstary.eu/rezerwacja/numerowane.html...