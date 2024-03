Koncertowy weekend w Zgrzycie

Czwartek 7 marca, godz. 19.00

Żywiołak

Można powiedzieć, że weekend w Zgrzycie nietypowo rozpocznie się w czwartek ponieważ tego dnia zagra kultowa grupa Żywiołak. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów muzyki folk w Polsce. Grupa ma za sobą dziesiątki występów polskich i zagranicznych. Zespół doczekał się statusu "pioniera" folku eksperymentalnego. Oprócz muzyki, która wymyka się jakimkolwiek próbom klasyfikacji bardzo istotny jest sceniczny image. Żywiołak sięga do przedchrześcijańskich symbolik. Inspiracji zespół szuka w mało znanych pokładach polskich tradycji. Na podstawie jeszcze funkcjonujących w folklorze dawnych pieśni świątecznych, zespół podejmuje się trudnego zadania, próby rekonstrukcji istniejących już tylko szczątkowo dawnych mitów słowiańskich.

Bilety kupicie na: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/117339/lublin/zywiolak/



Piątek 8 marca, godz. 18.00

Punky Reggae Live 2024: FARBEN LEHRE + THE BILL + LENIWIEC + DE ŁINDOWS

Jeśli nie macie dość punk rocka, to Punky Reggae Live 2024 na pewno Was zadowoli. Gwiazdą festiwalu będzie brawurowa i energetyczna formacja FARBEN LEHRE istniejąca od 1986 roku. Od wielu lat zespół bardzo dużo koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na swoim koncie płoccy muzycy mają występy u boku tak znaczących formacji jak the Exploited, Die Toten Hosen, New Model Army, Toy Dolls, U.K. Subs, G.B.H., Vibrators czy Dritte Wahl. Od 2004 roku FARBEN LEHRE był pomysłodawcą oraz jednym z głównych wykonawców trasy koncertowej PUNKY REGGAE live, która rokrocznie odwiedz kilkadziesiąt klubów, w większości dużych polskich miast. Żywiołowe koncerty zawsze grane "na 100%", to bez wątpienia znak rozpoznawczy kapeli z Płocka. Na początku marca 2023 roku światło dzienne ujrzał najnowszy, premierowy album FARBEN LEHRE, zatytułowany "Na zdrowie". Z pewnością wiele nowych kawałków pojawi się w koncertowej setliście. Zatem kwartet z Mazowsza absolutnie nie zwalnia tempa i nieustannie idzie do przodu.

THE BILL powstał w 1986 r w Pionkach z inicjatywy Kefira i Skóry. Pierwsze lata działalności, to głównie próby, koncerty na lokalnych scenach i...częste zmiany składu. Zespół w składzie trzyosobowym zostaje zaproszony do Jarocina '92 i zdobywa tam nagrodę publiczności. Fakt ten, rozpoczyna kolejny etap działalności. Pojawia się pierwsza płyta "The Biut". Jej sprzedaż zaskakuje wszystkich. W ciągu kilku tygodni, sprzedaje się około 60000 egzemplarzy. Zespół koncertuje, zalicza kolejne festiwale jarocińskie, jednocześnie przygotowując kolejne płyty. Pojawiają się: "Początek Końca" i "Sex and Roll". Latem 1996 roku The Bill nagrywa czwartą płytę "Daję Wam Ogień" i... zawiesza działalność na 8 lat. W 2004 roku THE BILL wraca na scenę. W 2007 roku ukazuje się piąta płyta "Niech Tańczą Aniołowie". Rok 2009 rozpoczyna się dla THE BILL'a udziałem w wielkiej trasie koncertowej "Punky Reggae Live", w tym samym roku zespół nagrał materiał na siódmą płytę. "Historie Prawdziwe". W 2013 THE BILL wydaję płytę "8siem". Lata 2016-22 to liczne koncerty w klubach oraz na festiwalach rockowych.

LENIWIEC gra melodyjną, czadową mieszankę rocka, reggae, ska, folk i punk wzbogaconą dźwiękami, akordeonu i puzonu. Dochodzą do tego zazwyczaj zaangażowane, ale czasem też zupełnie niepoważne, teksty. Muzyka w ich wykonaniu to nie tylko mocne hasła o sprawach, które uważają za słuszne i ważne, ale też zabawa, dowcip i humor. W maju 2001 ukazała się debiutancka płyta zespołu zatytułowana: „Z tarczą lub na tarczy”. Po wysłuchaniu tego materiału Jurek Owsiak zaprosił LENIWCA na Przystanek Woodstock. Od występu na Przystanku Woodstock i wydania pierwszego materiału działalność LENIWCA nabrała dużego tempa. Zespół zagrał ponad 900 koncertów w 9 krajach, grając z największymi gwiazdami i legendami sceny punk-rockowej. W latach 2003 i 2004 pojawiły się kolejne płyty: „Uprzedzenia” oraz „Crazy Bros”. W marcu 2008 ukazała się płyta „Reklamy na niebie”, następnie „Droga” (2011), a kolejnym krążkiem okazał się wyjątkowy album "Rozpaczliwie wolny – Piosenki Edwarda Stachury". Jak dotychczas, ostatnim wydawnictwem firmowanym przez jeleniogórską formację jest studyjny album „Raj”, który ukazał się jesienią 2016 roku i został świetnie przyjęty przez rodzimych krytyków muzycznych.

De Łindows powstał w Katowicach w 2002 roku. Muzycy mają za sobą wiele koncertów, zagranych w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji. Z powodzeniem występowali na takich festiwalach, jak: Przystanek Woodstock/Pol'and'Rock Festival (trzykrotnie), B-Festival, Jarocin, Punk Island (SK), Underground Fest (SK), Keltska Noc (CZ), Hajnówka Rock Festival, Punk Fest czy Czad Festiwal, gdzie zagrali obok Anti Flag, the Offspring czy Billy Tallent. W ostatnich latach DE ŁINDOWS trzykrotnie wystąpili na "Pomarańczowej Trasie" zespołu Kult, a w latach 2022-23 zagrali dwa koncerty na żywo w Antyradiu, transmitowane na antenie. Najnowsza, siódma płyta DE ŁINDOWS nosi tytuł "Pożar w burdelu". Znajduje się na niej 15 nowych numerów, które stanowią kwintesencję 20 lat grania zespołu. Jest to połączenie ostrych numerów z celnymi i dosadnymi tekstami, takimi jak tytułowy "Pożar w burdelu" czy "Spacer w deszczu bomb".

Sprzedaż biletów: http://www.kupbilecik.pl/.../Lublin/Punky+Reggae+Live+2024



Sobota 9 marca, godz. 20.00

Rock Noc vol. 15

Zapraszamy na Rockotekę, którą poprowadzi DJ Progresywny Maciek! Bilety w cenie 20 zł na bramce, start o 20:00!