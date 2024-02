Koniec karnawału. Imprezy w Lublinie 9-10 lutego.

EL CUBANO:

PIĄTEK (9 lutego) – Viernes de Fiesta

Jedyne takie miejsce na mapie Lublina. To tu poczujecie klimat cudownej Havany.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (10 lutego) – Ostatki

To będzie spektakularne zakończenie karnawału! Czeka Was melanż do rana!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Bilet na całą noc – 40 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (9 lutego) – Fun to be had

HOT SHOT SHOT! Piąteczek w Helium to najlepszy plan na rozpoczęcie weekendu! Wpadajcie i bawcie się do rana!.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (10 lutego) – Ostatki

Zakończenie karnawału w najlepszym stylu! Zagrają rezydenci klubu: Myors i Mati

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Bilet na całą noc – 40 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (9 lutego) – Yes it’s Friday!

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! To będzie najbardziej energetyczne i pełne życia wydarzenie: Piątek Weekendu Początek! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu! Będzie do czego też potupać nóżką...

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (10 lutego) – Ostatki

To będzie ostatni karnawałowy weekend. Zapowiada się huczne zakończenie. Przybywajcie i imprezujcie do rana.

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Bilet na całą noc – 40 zł.



SERCE

PIĄTEK (9 lutego) – Disco ostatki!

Jeden z bardziej zwariowanych weekendów w roku! Ostatki w Sercu zaczynają się już od piątku. Na parkiecie usłyszycie największe taneczne hity. Czeka Was solidna impreza!

Start od 22:00. Do 23:00 darmowe wejście z listy FB. Po 23.00 – 20 zł.



SOBOTA (10 lutego) – Ostatki w klimacie polskiego wesela

Jedna z kilku najbardziej szalonych nocy w SERCU - OSTATKI! Najlepsza muzyka w klimacie polskiego wesela - zagra tego wieczoru DJ MŁODZIAK.

Bilety 21:00-22:00 - 20PLN

Po 22:00 - 30PLN



KLUB 30

PIĄTEK (9 lutego) – Ostatkowy piątek: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20PLN całą noc



SOBOTA (10 lutego) – Zakochane ostatki

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę przy live music!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (9 lutego) – Ostatki w OSTRO

Piątkowy wieczór to dobry czas na relaks. Przed nami Ostatki w Ostro. Za dj-ką stanie Fakto! Dużo fajnej muzyki - jak zawsze! Barmani odpalą się na maksa, będą miksowali, szejkowali i co im tam w duszy jeszcze gra

Impreza startuje o 21:00. Wejście dla wszystkich free.



SOBOTA (10 lutego) – Ostatkowe OSTRO disco

Ostatki trzeba zawsze obchodzić z przytupem! Django zapewni, że ta noc stanie się legendarna.

Start o 21:00 i jak zwykle wjazd za darmoszkę.

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (9 lutego) – Single Party. Poznaj swoją walentynkową miłość!

Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki! W związku z tym klub przygotował dla Was specjalną edycję wydarzenia jakim jest… Single Party – Poznaj swoją walentynkową miłość oraz muzyczny pojedynek Latino vs Polskie Hity. Tego dnia każdy z Was będzie mógł wybrać sobie odpowiedni status podczas imprezy! Bądźcie gotowi na wszystko!

START: 21.00. Bilety: Lista Facebook do 21:30 – 20 PLN. Do 22:00 – 25 PLN. Reszta – 30 PLN



SOBOTA (10 lutego) – Impreza.pl

W sobotę odbędzie się huczne spotkanie połączone z tuptaniem na parkiecie. Czeka na Ciebie wyjątkowy pokaz, najlepsza muzyka i jak zawsze niezapomniana atmosfera!.

START: 21:00. Wjazd – 30 zł.

DOM KULTURY



PIĄTEK (9 lutego) – Boiler tłum

Nowy format imprezy w DK! Schemat jest prosty - DJ’ka staje na środku parkietu, goście odpalają najmocniejsze bangery, a Wy wokół nich melanżujecie do rana!

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 25/30 zł.



SOBOTA (10 lutego) – Miłość! Miłość! Miłość!

MIŁOŚĆ w Domu Kultury! Bankiet z muzyką do kochania.

Start o 22.00. Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 30 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (9 lutego) – Ostatkowy weekend! Piątkowe Karaoke

Wbijajcie na ostatkową imprezę, która zwieńczy okres karnawału! To będzie eksplozja energii, śmiechu i niezapomnianych chwil, gdzie każdy może być gwiazdą sceny i błyszczeć jak prawdziwy showman. Nie może Was zabraknąć. I pamiętajcie, że śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



FABRYKA KULTURY ZGRZYT



SOBOTA (10 lutego) – Depeche Mode Party

Depeche Mode Party z Dj Hiroszyma ponownie w Zgrzycie. Bilety (30zł) na bramce w dzień wydarzenia!. START – 21.00.