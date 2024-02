0 A A

Impreza "Think Pink", która odbyła się w Helium Club to była czysta kraina rozkoszy. Jak sama nazwa wskazuje było mega różowo, słodko, przepysznie i kolorowo. Zapraszamy do obejrzenia równie słodkiej i kolorowej fotogalerii z tej zwariowanej imprezy.

