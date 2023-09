Kultowy wrzesień

Już w środę 7 września odbędzie się koncert Wiśniewski & Jurkiewicz. Łukasz Wiśniewski i Jarek Jurkiewicz to duet jakich mało. Stworzony przez muzyków z pozornie dwóch muzycznych światów. "Wiśnia", na co dzień lider Kraków Street Band, zazwyczaj kojarzony jest z bluesem, choć w rzeczywistości to twórca miejsko-folkowych piosenek z eleganckimi, poetyckimi tekstami. Natomiast Jarek Jurkiewicz, choć mocno wpisany w scenę piosenki autorskiej, to jest gitarzystą niezwykle wszechstronnym i wielobarwnym, któremu spod palców równie łatwo płynie jazz, jak i country. Na koncercie zatem można spodziewać się przeróżnych muzycznych podróży, Początek o godzinie 20.00.



8 września czeka nas esencja klubowego grania czyli koncert rockowy – Metal Mantra 2023! Tego dnia zagrają: Black Star Mantra, Gutter Sierens oraz Kingdom Of Rock. Będzie głośno, będzie szybko i będzie ciężko. Ozdobą wieczoru z pewnością będzie występ lubelskiego kwintetu Kingdom Of Rock. Zasłynęli się brawurowym graniem klasycznego rocka i heavy metalu. Na swoim koncie mają świetnie przyjętą – przez fanów i dziennikarzy – płytę pt. „Unlock my soul”. Początek o godzinie 19.00.



Niezwykle obiecująco zapowiada się piątek 15 września. Scenę przejmie uczestniczka programu The Voice Of Poland – Nobesuthu Lisa Khumalo & Pozorantsi. Początek o godzinie 20.00.

W czwartek 21 września wystąpią doom-stonerowi twardziele z Weird Tales. Dzień później do zabawy porwie was muzyka zespołu Korporobot.

W sobotę 23 września zrobi się nastrojowo i melodyjnie bo zagra i zaśpiewa Łukasz Jemioła. Począek o godzinie 20.00

Na koniec września tj. 29 września zaplanowano Hip-Hop Sesja a już 30 września Hardcore Night.



Ponadto w każdą środę odbywać się będą kultowe Jam Sessions, a w czwartki Senior Party. Informacje o biletach znajdziecie na stronie Kultowej Klubokawiarni.