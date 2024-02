Tak bawił się Lublin w czasach PRL-u

Lublin w dobie PRL odnotował wzrost w dziedzinie kultury. Powstawały kina, teatry alternatywne i kabaret oraz media (prasa, radio i telewizja). Warto też wspomnieć o sławnych do dziś lubelskich zespołach rockowych. To właśnie w Lublinie, w 1974 roku powstała Budka Suflera z Krzyszofem Cugowskim i Romualdem Lipko na czele, w Lublinie też w 1978 roku założono Bajm z Beatą Kozidrak. W Lublinie urodziła się, studiowała i rozpoczęła karierę wokalną Urszula Kasprzak, kryjąca się pod pseudonimem Urszula. Wiosną 1988 roku powstał folkowy zespół pod nazwą „Orkiestra św. Mikołaja” – jeden z czołowych polskich zespołów tego nurtu.

Zniszczona w czasie wojny architektura wzbogaciła się o nowe gmachy publiczne, w przestrzeni miejskiej pojawiły się różnego rodzaju pomniki. Rozwijały się radio i telewizja, sztuka i rzeźba. Część kulturalnych reliktów epoki przetrwała do dziś. Dzieła artystyczne, pomniki i plakaty doby PRL są zgromadzone i udostępnione zwiedzającym w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce niedaleko Lubartowa.