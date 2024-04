Kwiecień w lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy

Duża Scena

6-14 kwietnia „Wielki człowiek do małych interesów" to komedia przedstawiająca świat pełen pozorów. Jak daleko może zaprowadzić złudzenie i jak długo można w nie wierzyć? Spektakl stanowi doskonałe połączenie inteligentnego humoru i głębokiej analizy mechanizmów sterujących relacjami w społeczeństwie, co czyni go atrakcyjnym dla widzów poszukujących treści z wartościowym i głębokim przesłaniem.

17-23 kwietnia „Hamlet na sprzedaż". Jest grupa aktorów lubelskiego teatru, która chce się zmierzyć z dramatem Szekspira i odnaleźć go w swojej teatralnej codzienności. Wprowadzają oni widza w kuluary swojego zawodu i dzielą się osobistymi odczuciami na temat bycia aktorem. Pojawiają się pytania o sens uprawiania tego zawodu; o możliwość oddziaływania przez teatr oraz o sens myślenia w ogóle. Czy uważne, żywe spotkanie aktorów i widzów może pomóc rozwiązać współczesne rozterki i konflikty albo przynajmniej rozpocząć hamletyczny proces myślenia w nas wszystkich?

Bilety do kupienia: https://bilety.teatrosterwy.pl/



25-28 kwietnia „Czego nie widać". Podczas tego spektaklu podglądamy pracę aktorów i to, co dzieje się w kulisach. Nie jest to wizja artystyczna zupełnie oderwana od rzeczywistości i od życia. Sami ludzie pracujący w Teatrze Osterwy często wracają w trakcie codziennych prac do tekstów z tego spektaklu. To wskazuje na to, że jest to genialnie napisana i wyciągająca sztuka.

Bilety do kupienia: https://bilety.teatrosterwy.pl/



Mała Scena

12-14 kwietnia „Sonata Kreutzerowska" pełen emocji i humoru spektakl opowiadający o relacjach damsko- męskich na podstawie noweli Lwa Tołstoja. Miłość i nienawiść. Zazdrość i namiętność. Jak stereotypy i normy społeczne wpływają na związek dwojga ludzi? W relacjach między kobietą a mężczyzną granica jest cienka. Czy szczęśliwy finał jest możliwy? Aktorowi towarzyszy tytułowa Muzyka. Muzyka, którą sam autor nazywa „najbardziej wyrafinowaną, zmysłową chucią", wykonywana jest w spektaklu na żywo przez wiolonczelistkę Małgorzatę Pietroń.



18-21 kwietnia „Jak płakać w miejscach publicznych". Spektakl, który wykorzystuje potencjał komedii w tragicznym położeniu. Będzie to intensywna podróż przez świat emocji, pełna zaskakujących zwrotów, inspirowana głębokimi refleksjami z bestsellerowej książki Emilii Dłużewskiej. Sztuka "jak płakać w miejscach publicznych" po raz pierwszy wystawiana na deskach teatru. To nie tylko śmiałe spojrzenie na kryzys zdrowia psychicznego, ale także szansa na terapeutyczny śmiech, który przynosi ulgę i pozwala zobaczyć trudne tematy w nowym świetle.



26-28 kwietnia | Diabelski młyn czyli mającą lekkość farsy opowieść o rzeczach ważnych. ON – dystyngowany pan w średnim wieku. ONA – tajemnicza, młoda kobieta. Spektakl skłania do stawiania fundamentalnych pytań o to, co w relacjach z drugim człowiekiem jest najważniejsze.



Scena Reduta jak płakać w miejscach publicznych

11 kwietnia, godz. 18:00 | Krasnostawski Dom Kultury

12 kwietnia, godz. 18:00 | Tomaszowski Dom Kultury

Bilety do kupienia: https://bilety.teatrosterwy.pl/