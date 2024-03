Lubelskie obchody 82 rocznicy rozpoczęcia akcji „Reinhardt”

0 A A

(fot. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

82 lata temu, w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku, Niemcy przystąpili do likwidacji lubelskiego getta, rozpoczynając tym samym ludobójczą operację „Einsatz Reinhardt”. 16 marca z Lublina do obozu zagłady w Bełżcu wyruszył pierwszy transport żydowskiej ludności z Lublina. Była to zakrojona na szeroką skalę eksterminacja ludności żydowskiej, w wyniku której zamordowano około 2 miliony dzieci, kobiet i mężczyzn.

