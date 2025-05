Memoriał Ronniego Jamesa Dio – hołd dla ikony metalu

Dlaczego Memoriał?

W 2010 roku świat stracił jednego z największych wokalistów w historii. Ronnie James Dio zmarł na raka żołądka, mając 67 lat. Od tamtej pory jego pamięć jest czczona przez fanów i artystów na całym świecie – poprzez koncerty tzw. tribute’y. Memoriał Ronniego Jamesa Dio to coś więcej niż koncert – to emocjonalna podróż przez twórczość artysty, który zdołał połączyć moc heavy metalu z romantyzmem i poetyckością rocka.

Co usłyszymy?

Repertuar koncertu obejmuje utwory ze wszystkich najważniejszych etapów kariery Dio, a więc: hard-rockowe klasyki z czasów Rainbow jak “Stargazer” czy “Kill the King”, metalowe hymny Black Sabbath, w tym “Heaven and Hell”, “Children of the Sea” oraz energetyczne i melodyjne kompozycje z epoki DIO – m.in. “Holy Diver”, “The Last in Line”, “Rainbow in the Dark”.

Kto zagra?

W skład zespołu memoriałowego wchodzą doświadczeni muzycy z uznanych polskich formacji: Nika Redhart – wokalistka o szerokiej skali głosu, znana z projektów łączących rock z symfoniczną ekspresją, Anatolii Shchedrov (Non Ame) – ukraiński wokalista i kompozytor, reprezentujący współczesne, alternatywne podejście do metalu, Sebastian Stodolak – wokalista zespołu Scream Maker, cenionego w Polsce i za granicą zespołu heavymetalowego, Michał Wrona, Jan Radosz, Tomasz Sobieszek – sekcja rytmiczna i gitarowa z Scream Maker, znana z mocnych, energetycznych koncertów i profesjonalnego brzmienia, Patryk Makać – gitarzysta, którego styl opiera się na klasycznym heavy metalu i bluesowym feelingu oraz Mirek Skorupski – klawiszowiec Polish Metal Alliance, wprowadzający do aranżacji symfoniczny rozmach. Na scenie pojawią się także goście specjalni.

Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety: pre-sale - 53 zł i 70 zł w dniu koncertu. Bilety można kupić online.