Metalowy gig w Kultowej Klubokawiarni

Tego wieczora zagrają:

STRAIGHT HATE to chełmsko/lubelski zespół istniejący od 2008 r. Ich dyskografia obejmuje trzy albumy. Straight Hate to grind/death w skandynawskim wydaniu. Fani mogą liczyć na ekstremalnie szybkie, agresywne kompozycje połączone z punkową prostotą. Kapela z powodzeniem prezentowała się na wielu koncertach i festiwalach w Polsce i za granicą. Aktualnie zespół promuje swoją trzecią płytę, "Slaves Of Falseness", która ukazała się 10 marca 2023 r.



CHAINSWORD to przedstawiciel starej szkoły tzw. Old School Death Metal - brudny, ciężki i twardy, jak życie szeregowego na froncie. Ich debiutancki album "Blightmarch" narobił niemałego zamieszania, spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem na całym świecie. Obecnie szykują się do nagrania jego następcy.

DEATH CRUSADE, jako pokłosie istniejącego w połowie lat 90. zespołu Filth of Mankind, bierze na afisz aktualne problemy i wykrzykuje je bezczelnie, prosto w twarz. Rozpędzona rytmika i przytłaczające riffy doskonale odnajdują się w estetyce crustu i d-beatu. Aktywni od lat, bezczelni od zawsze. Zespół promuje obecnie dwa wydane w tym roku materiały- pełny album "Znów Płonie Niebo" oraz split "Wojna/Vanvett" z fińskim Dispyt

NUCLEAR HOLOCAUST powstał w 2015 roku i od tamtego czasu niezmiennie serwuje mieszankę punka i grindu, z oczywistymi elementami śmieciowego metalu – czyli klasyka klasyki. Tradycyjnie zagra przekrojowy set, zabierając Was w dość wyboistą podróż po większości swoich wydawnictw, od dema "Mutant Inferno", aż po trzeci album, "Sailing The Seas Of Nuclear Waste",który ukazał się w marcu tego roku.

Czy jesteście gotowi? Bilety w cenie 40 zł. do nabycia na bramce, w dniu koncertu.