Miasto movie – filmowa wiosna z polityką w tle

Polityka wpływa na życie praktycznie wszystkich grup społecznych. Dlatego w kinie jest to temat rzeka – bywa inspiracją dla biografii wielkich liderów, dokumentów śledczych, filmów o kampaniach wyborczych, ale też obrazów, które odsłaniają kulisy afer czy pokazują potęgę ruchów społecznych. Właśnie takie tytuły będzie można zobaczyć podczas kwietniowego przeglądu w Warsztatach Kultury.

Na otwarcie (2 kwietnia) – klasyk politycznego kina, „Frost/Nixon” w reż. Rona Howarda. To pasjonująca opowieść o jednym z najsłynniejszych wywiadów w historii telewizji, będąca zarazem mistrzowską grą psychologiczną między byłym prezydentem USA a dziennikarzem, który postanowił go rozliczyć z win.

9 kwietnia widzowie zobaczą „Nie chcemy innej ziemi” – nagrodzony Oscarem dokument ukazujący dramat palestyńskiej wioski Masafer Yatta i walkę jej mieszkańców o prawo do życia na własnym terenie. To kino zaangażowane, poruszające, będące zarazem ważnym głosem w dyskusji o współczesnym Bliskim Wschodzie.

Tydzień później, 16 kwietnia, na ekranie zobaczymy „Idy marcowe” George’a Clooneya – opowieść o kulisach amerykańskiej kampanii wyborczej i politycznej grze, w której ideały szybko przegrywają z ambicją i bezwzględną walką o wpływy.

23 kwietnia zaplanowano pokaz „Selmy” – filmu o Martinie Lutherze Kingu i jego pokojowym marszu na rzecz praw obywatelskich. To kino ważne historycznie, pełne emocji, przypominające o sile obywatelskiego sprzeciwu.

Na finał (30 kwietnia) – głośne i bezkompromisowe „Vice” Adama McKaya. Film przybliża postać Dicka Cheneya – jednej z najbardziej wpływowych, a jednocześnie kontrowersyjnych postaci współczesnej polityki amerykańskiej. W roli głównej niezrównany Christian Bale.

Projekcje odbywać się będą w każdą środę kwietnia o godz. 19:00 w sali widowiskowej na II piętrze Warsztatów Kultury w Lublinie (ul. Grodzka 5a). Wstęp na wszystkie pokazy jest wolny. To wyjątkowa okazja, by nie tylko obejrzeć świetne filmy, ale też zmierzyć się z pytaniami o to, czym naprawdę jest polityka i jak wpływa na nasze życie – tu i teraz.