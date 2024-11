0 A A

(fot. materiał od organizatora)

"Tribute to Michael Jackson Symfonicznie" – to to kolekcja największych hitów Jacksona: „Billie Jean”, „Beat it” czy „Thriller” z bogatym brzmieniem orkiestry symfonicznej. Koncert odbędzie się 19 listopada (wtorek) w Centrum Spotkania Kultur.

