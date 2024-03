„Miłość i polityka” czyli zabawna komedia z plejadą polskich gwiazd

0 A A

(fot. Agencja MUZA)

W tej komedii jest wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej: duże pieniądze, wpływowi ludzie, wielkie tajemnice i bawi do łez. Przedstawienie będzie można obejrzeć w najbliższą sobotę (22 marca) w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

