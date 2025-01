Muzycy Kat & Roman Kostrzewski wystąpią w Lublinie

Oprócz wspomnianych muzyków skład zespołu uzupełniają: basista Wojtek Zydroń oraz perkusista Rafał Wojtowicz, obaj grający na co dzień w thrash metalowym zespole Gilotyna.

Muzyka NAMOR osadzona jest w klasycznym thrash metalu z charakterystycznym wokalem oraz gęstą ale wyrazistą ścianą gitarowych riffów. Nie brakuje też elementów progresywnych i akustyczno-balladowych. 28 listopada ubiegłego roku ukazał się album „Ofiary pustki”, który osiągnął status bestsellera, zbierając znakomite opinie.

Przed gwiazdą wieczoru jako support wystąpią dwa zespoły. Jednym z nich jest JOLLY ROGER – metalowa formacja ze Stalowej Woli. Czteroosobowy skład serwuje publiczności niezapomniane, energetyczne granie, w którym pobrzmiewają echa twórczości weteranów metalowej sceny. Jolly Roger to również finalista Konkursowego Przeglądu Kapel “Rockowa Noc 2024”.

SCHEMA to ciężar, tęsknota i oniryczne pejzaże, to po prostu doom metal. Całości dopełniają poruszające melodie i śpiew oscylujący między rykiem a medytacją. Schema ma na koncie płytę „Pierwsze zauroczenie” (2021), EPke „Miasto Nierzeczywiste” (2016) i album koncertowy „Dies solis ultima” (2023). Obecnie pracują nad nowym materiałem. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online.